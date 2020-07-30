Через «дыру» в загрузчике хакеры могут получить контроль над каждым компьютером

30 июля 2020 г., 14:48

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Фирма Eclypsium сообщила об открытой ею серьёзной уязвимости в GRUB2, новейшей версии загрузчика GNU GRUB.



Загрузчик это первая программа, начинающая работать при включении компьютера, а уязвимость под названием BootHole позволяет встроить в загрузочный процесс выполнение произвольного кода даже в том случае, если активирован безопасный режим Secure Boot.



Уязвимыми являются практически все подписанные версии GRUB2, а значит, и каждый дистрибутив Linux. Опасность грозит даже системам, которые используют Secure Boot без GRUB2.



Но масштабы инцидента не ограничиваются экосистемой Linux. GRUB2 поддерживает другие ОС, ядра и гипервизоры, такие как Xen. BootHole открывает хакерам дорогу в большинство ноутбуков, десктопов, серверов, рабочих станций, сетевых и прочих специализированных устройств под управлением Windows, в которых используется Secure Boot со сторонними UEFI-драйверами, подписанными доверенным центром Certificate Authority.



Eclypsium уже связалась с провайдерами операционных систем и производителями компьютеров, от которых требуется внедрить новые загрузчики и отозвать уязвимые версии. «Это, по всей видимости, будет долгий процесс, и организациям для полного внесения исправлений потребуется значительное время», – считают эксперты.

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