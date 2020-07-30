ИИ Mist обеспечивает анализ и автоматизацию самоуправляемых сетей Juniper

30 июля 2020 г., 15:45

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Компания Juniper Networks объявила о четвертом расширении своей концепции предприятия, управляемого ИИ (AI-Driven Enterprise).



Как отмечается, благодаря новому сервису Juniper Mist WAN Assurance клиенты смогут повысить степень автоматизации и мониторинга своих филиальных сетей за счет использования искусственного интеллекта. Это позволит обеспечить ожидаемый уровнень сервиса, корреляции событий между клиентами и облачными службами для оперативного устранения неисправностей, выявления аномалий и организации упреждающей поддержки. Кроме того, виртуальный сетевой помощник Marvis от Juniper под управлением ИИ Mist будет расширен новым диалоговым интерфейсом AIOps, который позволяет перейти от привычного для ИТ метода работы с информационными панелями и отчетами к взаимодействиям в режиме реального времени с прогрессивной детализацией и упреждающими рекомендациями.



«Около пяти лет назад компания Mist разработала первую сеть с элементами искусственного интеллекта в целях удовлетворения потребности в самоуправляемых сетях, обеспечивающих оптимизацию пользовательского опыта и снижение ИТ-затрат за счет комплексной автоматизации и анализа, ― заявил вице-президент подразделения продуктов компании Juniper Судхир Матта (Sudheer Matta). ― Все началось с беспроводных сетей, однако область применения быстро расширилась, включив в себя первые системы на базе искусственного интеллекта для проводных сетей, систем безопасности и теперь для решений WAN, а наши заказчики по всему миру представляют практически все отраслевые сегменты, включая три компании из списка Fortune 10. В то время как остальная часть отрасли изобилует гиперболизацией ИИ и невыполненными обещаниями, компания Juniper продолжает воплощать свои идеи, удовлетворяя реальные потребности клиентов и партнеров с помощью ИИ Mist».



Последние усовершенствования Juniper AI-Driven Enterprise будут включать ряд компонент.



Juniper Mist WAN Assurance добавляет обеспечиваемые ИИ аналитику и рекомендации для сетей филиалов и WAN в надежное и безопасное решение Juniper для SD-WAN, что позволит перенести акцент с работы сетей и приложений на пользовательские ощущения и удовлетворенность пользователей. Этот облачный сервис собирает ключевые телеметрические данные с устройств Juniper SRX в систему ИИ Mist в облаке для обеспечения настраиваемых уровней обслуживания WAN, используемых для оптимизации взаимодействия с пользователями.



Сервис работает совместно с Marvis для гарантирования корреляции событий в сетях LAN, WLAN и WAN, что способствует оперативному обнаружению и исправлению ошибок во всех доменах. Он также позволяет предпринимать упреждающие действия при выявлении аномалий с помощью автоматизированных рабочих процессов для обеспечения полного самоуправления сетей (от клиента до облака).



Диалоговый интерфейс Marvis представляет собой дополнение к виртуальному помощнику Juniper Mist Virtual Network Assistant, которое позволяет ИТ-специалистам получать ответы в режиме реального времени на вопросы, формируемые на естественном языке (например, «Какая проблема возникла во время вчерашнего звонка Боба по Zoom?») Этот интерактивный ИТ-помощник для анализа информации, а также поиска и устранения неисправностей:

Определяет цель вопросов и благодаря доступу к огромной базе знаний предоставляет ценные результаты; интерактивные запросы подвергаются дальнейшей детализации в соответствии с предложенными дальнейшими шагами.

Позволяет пользователям давать отзывы о том, ответил ли Marvis на правильный вопрос и сообщил ли верную первопричину – обеспечивая непрерывное обучение, что является ключевым требованием для системы поддержки на базе ИИ.

Разработан с использованием открытых API-интерфейсов, что позволяет клиентам интегрироваться с ИТ-системами и автоматизировать сеть с помощью AIOps (технология применения ИИ для ИТ-операций).



Эти два сервиса расширяют возможности Juniper AI-Driven Enterprise, позволяя ИТ-администраторам более оперативно решать проблемы, связанные с сетью, приложениями и пользователями. Например, в случае проблемы с видеозвонком в доме пользователя система Juniper может быстро определить, вызвана ли она сбоем в клиентском устройстве, приложении, сети Wi-Fi и/или WAN (например, в Интернете). Затем могут быть рекомендованы и/или приняты автоматические меры по устранению проблемы в режиме реального времени, зачастую до того, как пользователь узнает о возникшей проблеме. Такой уровень автоматизации, анализа и действий от клиента до облака для обеспечения превосходной прозрачности и контроля обеспечивает только решение AI-Driven Enterprise, разработанное компанией Juniper.

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