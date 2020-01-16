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GigaCloud помог защитить данные пользователей медицинской системы «Эмсимед»

16 января 2020 г., 13:55
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GigaCloud помог защитить данные пользователей медицинской системы «Эмсимед»

Разработанная компанией «АЛТ Украина ЛТД» медицинская информационная система «Эмсимед» позволяет обеспечить эффективную автоматизацию всего процесса оказания услуг в профильных учреждениях. Начиная с выпущенной в 2006 г. первой версии продукта и по сей день соответствие требованиям законодательства, в том числе, и по части защиты обрабатываемой информации, подтверждается результатами государственной экспертизы.

Серверный компонент МИС «Эмсимед» может быть развернут как на вычислительных мощностях заказчика, так и в стороннем ЦОДе. Причем вместе с продуктом клиентам сразу предлагается соответствующий архитектуре механизм построения комплексной системы защиты информации. Это позволяет сократить объем работ, время и стоимость развертывания.

Для максимального упрощения взаимодействия с заказчиками и соответствия принятому недавно постановлению Кабмина Украины №518 от 19.06.2019 г. относительно общих требований к кибербезопасности объектов критической инфраструктуры, было принято решение развернуть в облачном ЦОДе общедоступный сервис МИС «Эмсимед», который гарантировал бы выполнение всех регуляторных требований.

GigaCloud помог защитить данные пользователей медицинской системы «Эмсимед»Единственным провайдером, имеющим необходимые сертификаты и готовым выполнить все дополнительные условия «АЛТ Украина ЛТД», оказался GigaCloud. В результате, благодаря слаженным действиям специалистов двух компаний и в кратчайшие сроки ИТС МИС «Эмсимед» была внедрена в облачном ЦОДе GigaCloud, создана КСЗИ и подтверждено ее соответствие требованиям упомянутого постановления Кабмина.

«Заказчику необходимо было построить защищенную отказоустойчивую инфраструктуру, которая бы соответствовала новым требованиям. Де-факто, мы выступили в роли системного интегратора, предложив клиенту решения по обеспечению резервирования сетевого подключения, защиты от DDoS-атак, фильтрации и анализа трафика. Также в рамках этого проекта мы первыми в Украине откатали новую программу аренды лицензий на решения Cisco», – отметил Артем Коханевич, СЕО GigaCloud.


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