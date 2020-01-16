Ноутбук-трансформер HP Elite Dragonfly будет снабжен специальной антенной для работы с 5G

16 января 2020 г., 14:35

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Компания HP представила Elite Dragonfly, который по ее заявлению стал первым в мире ноутбуком-трансформером для бизнеса, в котором поддержка сетей 5G реализована с использованием умной сигнальной технологии для повышения эффективности антенны.



Как отмечается, благодаря этой инновационной технологии ноутбук стал самым легким в мире устройством-трансформером для бизнеса с поддержкой сетей 5G и соответствует самым строгим коммуникационным стандартам HP.



HP Elite Dragonfly оснащен процессором Intel Core vPro 10-го поколения, а также самыми передовыми в своем классе технологиями для подключения к сети и функциями обеспечения конфиденциальности.



Особо отмечается HP Sure View Reflect – технология, которая позволяет работать в любых условиях освещения, не опасаясь любопытных глаз. Режим конфиденциальности включается одним нажатием клавиши на клавиатуре. При включении режима конфиденциальности, находящиеся рядом люди сразу же увидят экран медного цвета.



Elite Dragonfly также стал первым в мире ноутбуком со встроенным решением Tile, ведущей технологией для определения местоположения устройства. По утверждению производителя, благодаря Tile можно с легкостью увидеть, где находится забытый или утерянный ноутбук, а опциональный сервис Tile Premium направляет пользователю оповещения, когда устройство остается без присмотра.



Особой гордостью HP также является то, что Elite Dragonfly - первый в мире ноутбуком, в котором используется собранный в океане и переработанный пластик, при этом более 82% механических деталей устройства выполнены из переработанных материалов.



HP Elite Dragonfly с опциональной интеграцией функций Tile и HP Sure View Reflect ожидается в продаже весной. Модели с доступностью 5G и процессором 10th Gen Intel Core vPro поступят в продажу летом. Цены пока не сообщаются.

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