Мировой рынок ранее использованных смартфонов превысил 296 млн в 2019 г.

16 января 2020 г., 13:25

Как полагают в IDC, на протяжении прошлого года мировой рынок освоил не менее 206,7 млн бывших в использовании смартфонов, в том числе официально восстановленных в заводских условиях. Относительно 2018 г., по итогам которого было глобально поставлено около 175,8 млн подобных аппаратов, позитивная динамика достигла весомых 17,6%. Для сравнения, мировой рынок новых смартфонов в очередной год отчитался снижением показателей в натуральном выражении.

Ожидается, что при среднегодовом росте за период с 2018 по 2023 г. в размере 13,6%, в финальный год прогноза объем рынка составит не менее 332,9 млн смартфонов.

Спрос на рассматриваемые устройства по-прежнему связывается с более выгодной стоимостью относительно новых моделей при наличии наиболее востребованных функций. Причем, с учетом скорой массовой миграции пользователей на модели с поддержкой сетей пятого поколения ожидается насыщение рынка вполне достойными 4G-смартфонами.

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