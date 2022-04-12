GigaCloud оновив дата-центр у Львові

12 апреля 2022 г., 12:05

+11

голос Tweet

Як стало відомо хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час війни.



“Ми готувалися до форс-мажорів і зрозуміли, що треба ще більше розширювати майданчик у Львові. Щоб у разі вторгнення росії український бізнес міг перемістити сервіси й дані у безпечне місце, та продовжувати свою діяльність”, відмічає Василь Заболотний, керівник Західноукраїнського офісу компанії GigaCloud.



Компанія GigaCloud завезла у львівський дата-центр партію сучасного обладнання, облаштувала хмарний кластер і налагодила систему зберігання резервних копій даних. Для зберігання бекапів клієнтів тут передбачили понад 300 ТБ. Використовуються нові сервери та сучасні системи зберігання Lenovo.



“Буквально за тиждень до початку війни ми встановили нове обладнання, тому що розуміли, що у разі серйозної атаки на Київ нам знадобляться продуктивні технічні потужності. І укомплектування дата-центру ще триває”, – каже Василь Заболотний.



Повідомляється, що перевага львівського майданчика GigaCloud – технічна незалежність від Києва, який є центром усіх хмарних рішень і процесів в Україні. Через повномасштабну війну росії проти України бізнес почав із новою силою перейматись збереженням власних даних, а також цілісністю і доступністю своїх сервісів на той випадок, якщо в країні зникне інтернет. Саме тому для дата-центру у Львові проклали виділені канали зв’язку, які гарантують доступність сервісів, якщо щось станеться з основним каналом зв’язку.



Протягом останнього місяця у хмарну інфраструктуру на базі львівського майданчика GigaCloud переїхали сервіси 70 українських підприємств різних галузей.



“Загалом наша сфера має певну залежність від Києва, де при порушенні певних точок доступу може «лягти» весь інтернет. Саме тому мережеву складову дата-центра у Львові ми зробили незалежною від традиційних каналів доступу. Тож наш трафік йде не через столицю, бо ми маємо свій незалежний вузол. І при техногенних катастрофах інтернет у нас все одно буде, а з даними нічого не станеться. Враховуючи актуальну ситуацію в країні, це дуже важливо”, – акцентує Василь Заболотний.



У львівському дата-центрі є два кластери: S-Cloud 2.0 (хмарне PaaS-рішення на платформі OpenStack) та E-Cloud (платформа VMware для проєктів будь-якої складності). Крім того, фахівці GigaCloud можуть розмістити дані на європейських майданчиках. Техпідтримка дата-центру GigaCloud працює в режимі 24/7, а в дата-центрі завжди є команда інженерів, які можуть фахово проконсультувати та порадити, як покращити роботу й оптимізувати ресурси підприємства.



Додамо, що хмарний оператор GigaCloud входить у групу компаній GIGAGROUP, яка надає комплексні послуги для надійного зберігання, передачі та резервування даних. Також у групу входять комерційний дата-центр GigaCenter, телеком-провайдер у бізнес-сегменті GigaTrans та агенство у сфері кіберзахисту GigaSafe.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист