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В Україні залишаються знеструмленими близько 972 населених пунктів та 694,8 тис споживачів

12 апреля 2022 г., 11:05
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Міністерство енергетики України повідомляє, що за минулу добу відновлено електропостачання понад 43,9 тисячам споживачів. Зокрема, у Харківській області – 16 тисячам споживачів, Київській – 12,1 тисячам, Донецькій – 7,2 тисячам, Чернігівській – 4,5 тисячам, Миколаївській – 3,7 тисячі, Запорізькій - 400 абонентам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 11 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 972 населених пунктів, загалом близько 694,8 тисячі споживачів.

Енергосистема України впевнено тримає баланс виробництва і споживання, та працює синхронно з ENTSO-E. Частота в мережі - 50 Гц.

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Запорізька АЕС продовжує працювати в енергосистемі України. Поточна потужність енергоблоків Запорізької АЕС цілком достатня для повноцінної життєдіяльності населення та роботи промислових об’єктів України. АЕС працює з дотриманням норм ядерної, радіаційної та екологічної безпеки.

Наразі всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.

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