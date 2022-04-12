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Попереджена масштабна кібератака на енергетичний сектор України

12 апреля 2022 г., 12:55
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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про кібератаку групи Sandworm (UAC-0082) на об’єкти енергетики України з використанням шкідливих програм Industroyer2 та CaddyWiper.

Як підкреслюється, задум зловмисників передбачав виведення з ладу декількох інфраструктурних елементів об’єкту атаки, а саме:
● електричних підстанцій – за допомогою шкідливої програми Industroyer2. Причому кожен виконуваний файл містив статично вказаний набір унікальних параметрів для відповідних підстанцій.
● електронних обчислювальних машин під управлінням операційної системи Windows (комп’ютерів користувачів, серверів, а також автоматизованих робочих місць АСУ ТП) – за допомогою шкідливої програми руйнівної дії CaddyWiper.
● серверного обладнання під управлінням операційної системи Linux - за допомогою шкідливих скриптів-деструкторів.
● активного мережевого обладнання.

Відомо, що організація-жертва зазнала двох хвиль атак. Первинна компрометація відбулася не пізніше лютого 2022 року. А на вечір п’ятниці, 8 квітня 2022 року, зловмисники планували відключення електричних підстанцій та виведення з ладу інфраструктури підприємства. Проте реалізації зловмисного задуму вдалося завадити.

Щоб виявити, чи є подібна загроза для інших організацій України, інформацію, зокрема і зразки шкідливих програм, передано міжнародним партнерам та підприємствам енергетичного сектору України.

Окрему вдячність Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA висловлює компаніям Microsoft та ESET.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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