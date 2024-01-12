Ноутбук ASUS Zenbook Duo із двома екранами отримав процесор Intel Core Ultra

12 января 2024 г., 10:35

0

Tweet

За заявою ASUS, Zenbook Duo (2024) – це перший у світі 14-дюймовий ноутбук із підтримкою технологій штучного інтелекту, оснащений двома ідентичними сенсорними OLED-дисплеями. Цей пристрій зі знімною повнорозмірною Bluetooth-клавіатурою з тачпадом ASUS ErgoSense вирізняється орієнтованим на користувача дизайном, який перевершує всі уявлення про універсальність в мобільних умовах. Цей ноутбук класу Intel Evo Edition поєднує в собі багатозадачність і портативність у легкому корпусі масою 1,35 кг.



Два повнорозмірних OLED-дисплеї ASUS Lumina OLED із роздільною здатністю 3K, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням сторін 16:10 з’єднані між собою шарніром із кутом розкриття до 180°, що дозволяє миттєво розширити робочий простір, перетворивши два дисплеї на великий 19,8-дюймовий монітор. Завдяки вбудованій підставці й знімній клавіатурі його можна використовувати у вертикальній і горизонтальній орієнтаціях у декількох універсальних режимах: «ноутбук», «два екрани», «настільний ПК» і «спільна робота», якими керує інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення ASUS ScreenXpert. Клавіатуру з вбудованим акумулятором можна від’єднати, щоб повністю пустити в дію візуальний робочий простір, або ж розмістити її на нижньому дисплеї, перетворивши на робочу панель звичайного ноутбука.



Zenbook Duo (2024) забезпечує максимальну продуктивність для роботи й розваг протягом усього дня завдяки процесору Intel Core Ultra 9 з інтегрованим нейронним процесором (NPU) для прискорення ШІ-обчислень, 32 ГБ пам’яті LPDDR5x, твердотілому накопичувачу PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ, акумулятору місткістю 75 Вт·год з підтримкою швидкого заряджання й тривалим терміном служби, а також аудіосистемі Dolby Atmos, сертифікованій компанією Harman Kardon. Нейронний процесор прискорює виконання завдань, що залучають алгоритми штучного інтелекту, і робить Zenbook Duo (2024) високоефективним пристроєм для роботи, творчості й розваг. А завдяки великій площі екрана користувачі можуть одночасно працювати з потрібними програмами для підвищення продуктивності й не відриватися від них.



Zenbook Duo (2024) розроблено з думкою про екологічність і довговічність. У ньому використано різноманітні матеріали, отримані з вторинної сировини, а надійність перевірено на відповідність американському військово-промисловому стандарту MIL-STD-810H.



Цьогорічне оновлення серії ASUS Vivobook, що включає широку лінійку ноутбуків ASUS Vivobook Pro 15 OLED та ASUS Vivobook S, пропонує виняткову продуктивність і найсучасніші функції для задоволення різноманітних потреб користувачів.



ASUS Vivobook Pro 15 OLED забезпечує комфортні умови для творчості й ігор завдяки найсучаснішим компонентам: процесору Intel Core 9 Ultra з інтегрованим NPU, відеокарті NVIDIA GeForce RTX 4060 із графічним мультиплексором MUX Switch, 24 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і твердотілому накопичувачу NVMe місткістю 2 ТБ. Він може похвалитися вдосконаленою системою охолодження ASUS IceCool Pro, яка дає змогу досягти сумарного ліміту потужності (TDP) 125 Вт. Дисплей ASUS Lumina OLED зі співвідношенням сторін 16:9 має роздільну здатність 3K за частоти оновлення 120 Гц. Він відтворює якісне зображення із живими кольорами й швидким відгуком – лише 0,2 мс. ASUS Vivobook Pro 15 OLED пропонує чимало зручностей, як-от віртуальний поворотний контролер ASUS DialPad, функції безпеки під час відеоконференцій ASUS AiSense і технологію інтелектуального шумопридушення для підвищення чіткості звуку під час конференцій. Він також оснащений різноманітними інтерфейсами, зокрема модулем Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, портами USB-C і Type-A, а також відеовиходом HDMI 2.1.



ASUS Vivobook S – це витончені, потужні й легкі 14- і 16-дюймові моделі ноутбуків із сертифікацією Intel Evo Edition, які забезпечують максимальну продуктивність для роботи й розваг.



Сучасні варіанти кольорів і елегантний мінімалістичний дизайн роблять їх ідеальним вибором для користувачів, які прагнуть отримати баланс між потужністю й портативністю. Ноутбуки ASUS Vivobook S 14/15/16 (S5406/S5506/S5606) оснащені процесорами Intel Core Ultra (TDP до 45 Вт), які мають вбудований нейронний процесор (NPU), що забезпечує прискорення ШІ-застосунків і мінімальне енергоспоживання. Моделі ASUS Vivobook S 14/15/16 OLED (M5406/M5506/M5606) створені на базі процесорів AMD серії Ryzen 8040 із графікою AMD RDNA 3 (TDP до 45 Вт), що мають вбудований модуль Ryzen AI для ефективної роботи сучасних програм, які використовують алгоритми штучного інтелекту. Усі ноутбуки серії ASUS Vivobook S оснащені спеціальною клавішею Copilot, яка дозволяє користувачам миттєво зануритися в інструменти Windows 11 з підтримкою штучного інтелекту одним натисканням.



За реалістичне зображення відповідають високоякісні OLED-дисплеї ASUS Lumina з роздільною здатністю до 3,2K (S5606/M5606), частотою оновлення 120 Гц, 100% колірним охопленням простору DCI-P3 і сертифікацією DisplayHDR True Black 600. Стильна й зручна клавіатура ASUS ErgoSense тепер має регульоване RGB-підсвічування, а також збільшений тачпад ErgoSense. Як і у всіх моделях ASUS Vivobook, комфорт користувача є пріоритетом: вони оснащені шарніром, що розкриває екран на кут до 180°, інфрачервоною камерою з механічною шторкою, повним набором інтерфейсів і аудіосистемою з підтримкою технологій Dolby Atmos і стереодинаміками, сертифікованими Harman Kardon. Ці моделі Vivobook готові до тривалої роботи без дозаряджання завдяки надзвичайно довговічним акумуляторам із підтримкою функції швидкого заряджання.



Zenbook 14 OLED оснащується флагманським процесором Intel Core Ultra 9 із графікою Intel Arc або новітніми процесорами AMD Ryzen серії 8040 із графікою AMD RDNA 3, залежно від версії. Обидві процесорні платформи містять найновіші досягнення в галузі апаратного прискорення алгоритмів штучного інтелекту: кожна з них пропонує вбудовані модулі ШІ-обробки, які підвищують продуктивність і енергоефективність відповідних завдань. Zenbook 14 OLED важить 1,2 кг і має товщину 14,9 мм. Користувачі можуть насолоджуватися безперебійною роботою в автономному режимі завдяки вдосконаленому акумулятору підвищеної місткості 75 Вт·год і всім необхідним портам, зокрема двома Thunderbolt 4 (UX3405) або USB4 (UM3406), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) і 3,5-мм аудіороз’єму. Повне занурення в атмосферу мультимедійних розваг гарантують 3K-дисплей ASUS Lumina OLED з частотою оновлення 120 Гц і нові потужні суперлінійні динаміки, а додаткову зручність у користуванні забезпечують функція входу за допомогою розпізнавання рис обличчя, ІЧ-камера з роздільною здатністю Full HD і механічною шторкою для забезпечення конфіденційності, а також нова тиха клавіатура ASUS ErgoSense із великим тачпадом. Новий дизайн відрізняється підвищеною екологічністю завдяки широкому використанню матеріалів вторинної перероблювання у виробництві ноутбука та його пакованні, а випробування надійності, проведені відповідно до військово-промислового стандарту США, гарантують максимальний термін служби пристрою.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків