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Ноутбук ASUS Zenbook Duo із двома екранами отримав процесор Intel Core Ultra

12 января 2024 г., 10:35
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Ноутбук ASUS Zenbook Duo із двома екранами отримав процесор Intel Core Ultra

За заявою ASUS, Zenbook Duo (2024) – це перший у світі 14-дюймовий ноутбук із підтримкою технологій штучного інтелекту, оснащений двома ідентичними сенсорними OLED-дисплеями. Цей пристрій зі знімною повнорозмірною Bluetooth-клавіатурою з тачпадом ASUS ErgoSense вирізняється орієнтованим на користувача дизайном, який перевершує всі уявлення про універсальність в мобільних умовах. Цей ноутбук класу Intel Evo Edition поєднує в собі багатозадачність і портативність у легкому корпусі масою 1,35 кг.

Два повнорозмірних OLED-дисплеї ASUS Lumina OLED із роздільною здатністю 3K, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням сторін 16:10 з’єднані між собою шарніром із кутом розкриття до 180°, що дозволяє миттєво розширити робочий простір, перетворивши два дисплеї на великий 19,8-дюймовий монітор. Завдяки вбудованій підставці й знімній клавіатурі його можна використовувати у вертикальній і горизонтальній орієнтаціях у декількох універсальних режимах: «ноутбук», «два екрани», «настільний ПК» і «спільна робота», якими керує інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення ASUS ScreenXpert. Клавіатуру з вбудованим акумулятором можна від’єднати, щоб повністю пустити в дію візуальний робочий простір, або ж розмістити її на нижньому дисплеї, перетворивши на робочу панель звичайного ноутбука.

Zenbook Duo (2024) забезпечує максимальну продуктивність для роботи й розваг протягом усього дня завдяки процесору Intel Core Ultra 9 з інтегрованим нейронним процесором (NPU) для прискорення ШІ-обчислень, 32 ГБ пам’яті LPDDR5x, твердотілому накопичувачу PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ, акумулятору місткістю 75 Вт·год з підтримкою швидкого заряджання й тривалим терміном служби, а також аудіосистемі Dolby Atmos, сертифікованій компанією Harman Kardon. Нейронний процесор прискорює виконання завдань, що залучають алгоритми штучного інтелекту, і робить Zenbook Duo (2024) високоефективним пристроєм для роботи, творчості й розваг. А завдяки великій площі екрана користувачі можуть одночасно працювати з потрібними програмами для підвищення продуктивності й не відриватися від них.

Zenbook Duo (2024) розроблено з думкою про екологічність і довговічність. У ньому використано різноманітні матеріали, отримані з вторинної сировини, а надійність перевірено на відповідність американському військово-промисловому стандарту MIL-STD-810H.
Ноутбук ASUS Zenbook Duo із двома екранами отримав процесор Intel Core Ultra
Цьогорічне оновлення серії ASUS Vivobook, що включає широку лінійку ноутбуків ASUS Vivobook Pro 15 OLED та ASUS Vivobook S, пропонує виняткову продуктивність і найсучасніші функції для задоволення різноманітних потреб користувачів.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED забезпечує комфортні умови для творчості й ігор завдяки найсучаснішим компонентам: процесору Intel Core 9 Ultra з інтегрованим NPU, відеокарті NVIDIA GeForce RTX 4060 із графічним мультиплексором MUX Switch, 24 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і твердотілому накопичувачу NVMe місткістю 2 ТБ. Він може похвалитися вдосконаленою системою охолодження ASUS IceCool Pro, яка дає змогу досягти сумарного ліміту потужності (TDP) 125 Вт. Дисплей ASUS Lumina OLED зі співвідношенням сторін 16:9 має роздільну здатність 3K за частоти оновлення 120 Гц. Він відтворює якісне зображення із живими кольорами й швидким відгуком – лише 0,2 мс. ASUS Vivobook Pro 15 OLED пропонує чимало зручностей, як-от віртуальний поворотний контролер ASUS DialPad, функції безпеки під час відеоконференцій ASUS AiSense і технологію інтелектуального шумопридушення для підвищення чіткості звуку під час конференцій. Він також оснащений різноманітними інтерфейсами, зокрема модулем Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, портами USB-C і Type-A, а також відеовиходом HDMI 2.1.
Ноутбук ASUS Zenbook Duo із двома екранами отримав процесор Intel Core Ultra
ASUS Vivobook S – це витончені, потужні й легкі 14- і 16-дюймові моделі ноутбуків із сертифікацією Intel Evo Edition, які забезпечують максимальну продуктивність для роботи й розваг.

Сучасні варіанти кольорів і елегантний мінімалістичний дизайн роблять їх ідеальним вибором для користувачів, які прагнуть отримати баланс між потужністю й портативністю. Ноутбуки ASUS Vivobook S 14/15/16 (S5406/S5506/S5606) оснащені процесорами Intel Core Ultra (TDP до 45 Вт), які мають вбудований нейронний процесор (NPU), що забезпечує прискорення ШІ-застосунків і мінімальне енергоспоживання. Моделі ASUS Vivobook S 14/15/16 OLED (M5406/M5506/M5606) створені на базі процесорів AMD серії Ryzen 8040 із графікою AMD RDNA 3 (TDP до 45 Вт), що мають вбудований модуль Ryzen AI для ефективної роботи сучасних програм, які використовують алгоритми штучного інтелекту. Усі ноутбуки серії ASUS Vivobook S оснащені спеціальною клавішею Copilot, яка дозволяє користувачам миттєво зануритися в інструменти Windows 11 з підтримкою штучного інтелекту одним натисканням.

За реалістичне зображення відповідають високоякісні OLED-дисплеї ASUS Lumina з роздільною здатністю до 3,2K (S5606/M5606), частотою оновлення 120 Гц, 100% колірним охопленням простору DCI-P3 і сертифікацією DisplayHDR True Black 600. Стильна й зручна клавіатура ASUS ErgoSense тепер має регульоване RGB-підсвічування, а також збільшений тачпад ErgoSense. Як і у всіх моделях ASUS Vivobook, комфорт користувача є пріоритетом: вони оснащені шарніром, що розкриває екран на кут до 180°, інфрачервоною камерою з механічною шторкою, повним набором інтерфейсів і аудіосистемою з підтримкою технологій Dolby Atmos і стереодинаміками, сертифікованими Harman Kardon. Ці моделі Vivobook готові до тривалої роботи без дозаряджання завдяки надзвичайно довговічним акумуляторам із підтримкою функції швидкого заряджання.
Ноутбук ASUS Zenbook Duo із двома екранами отримав процесор Intel Core Ultra
Zenbook 14 OLED оснащується флагманським процесором Intel Core Ultra 9 із графікою Intel Arc або новітніми процесорами AMD Ryzen серії 8040 із графікою AMD RDNA 3, залежно від версії. Обидві процесорні платформи містять найновіші досягнення в галузі апаратного прискорення алгоритмів штучного інтелекту: кожна з них пропонує вбудовані модулі ШІ-обробки, які підвищують продуктивність і енергоефективність відповідних завдань. Zenbook 14 OLED важить 1,2 кг і має товщину 14,9 мм. Користувачі можуть насолоджуватися безперебійною роботою в автономному режимі завдяки вдосконаленому акумулятору підвищеної місткості 75 Вт·год і всім необхідним портам, зокрема двома Thunderbolt 4 (UX3405) або USB4 (UM3406), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) і 3,5-мм аудіороз’єму. Повне занурення в атмосферу мультимедійних розваг гарантують 3K-дисплей ASUS Lumina OLED з частотою оновлення 120 Гц і нові потужні суперлінійні динаміки, а додаткову зручність у користуванні забезпечують функція входу за допомогою розпізнавання рис обличчя, ІЧ-камера з роздільною здатністю Full HD і механічною шторкою для забезпечення конфіденційності, а також нова тиха клавіатура ASUS ErgoSense із великим тачпадом. Новий дизайн відрізняється підвищеною екологічністю завдяки широкому використанню матеріалів вторинної перероблювання у виробництві ноутбука та його пакованні, а випробування надійності, проведені відповідно до військово-промислового стандарту США, гарантують максимальний термін служби пристрою.

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