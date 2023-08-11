Gartner: 55% зрілих організацій застосовують стратегію «AI-first» з новими варіантами використання

11 августа 2023 г., 11:25

0

Tweet

Нове опитування Gartner показало, що 55% організацій, які раніше впроваджували АІ, завжди розглядають АІ для кожного нового варіанту використання, який вони оцінюють. Більше половини організацій (52%) повідомляють, що фактори ризику є критично важливими при оцінці нових варіантів використання АІ.



«Стратегія «AI-first» - це ознака зрілості АІ та фактор підвищення рентабельності інвестицій, - говорить Ерік Бретено (Erick Brethenoux), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - Однак AI-first не означає «тільки AI». Хоча зрілі організації з більшою ймовірністю розглядають АІ для всіх можливих варіантів використання, вони також з більшою ймовірністю зважують ризики як критичний фактор при визначенні того, чи варто рухатися вперед».



Опитування проводилося з жовтня по грудень 2022 року серед 622 респондентів з організацій у США, Франції, Великобританії та Німеччині, які впровадили АІ. Gartner визначає «зрілу» організацію як таку, що впровадила понад п’ять кейсів використання АІ в декількох бізнес-підрозділах і процесах, які використовуються у виробництві понад три роки.



В усіх організаціях респонденти розгорнули в середньому 41 проєкт використання АІ, причому вони використовуються вже 3,5 роки.



Як кількість варіантів використання, так і час перебування у виробництві зростали зі збільшенням розміру підприємства: глобальні підприємства повідомляють, що в середньому 51 варіант використання перебуває у виробництві протягом 4,3 року.



Найбільш значущою відмінністю, виявленою серед AI-зрілих організацій, було залучення юридичного радника на етапі розробки кейсів використання АІ. Зрілі організації в 3,8 раза частіше залучали юридичних експертів на етапі розробки ідеї життєвого циклу АІ-проекту.



«Існує невизначеність щодо етичності та законності різних тактик застосування АІ, а також побоювання порушити правила конфіденційності, - говорить Бретено. - Організації, які мають більший досвід роботи зі штучним інтелектом, не хочуть, щоб їм говорили, що вони перетнули межу, коли вони просунулися далі в процесі розробки кейсу використання AI».



Оцінюючи рентабельність інвестицій в АІ, 52% зрілих організацій зосереджуються на поєднанні технічних і бізнес-метрик для оцінки ROI. У менш зрілих організаціях для вимірювання цінності варіантів використання АІ найчастіше використовують технічні показники.



Більшість AI-зрілих організацій - 41% порівняно з 24% всіх інших - використовують бізнес-показники, пов’язані з успіхом клієнтів, для оцінки рентабельності інвестицій. Крім того, 47% зрілих організацій називають обслуговування клієнтів однією з трьох основних бізнес-функцій, які отримують вигоду від АІ, порівняно з 34% інших.



«Багато бізнес- та ІТ-лідерів зосереджені на впливі АІ на оптимізацію та продуктивність, але організації не процвітають за рахунок скорочення витрат, - наголосив Бретено. - Організації, які використовують технологію АІ для залучення й утримання клієнтів, здатні чіткіше сформулювати вплив на бізнес, що сприяє доброчесному циклу підтримки нових проектів АІ з боку керівництва».



Організації зі зрілим АІ також більш схильні визначати показники на більш ранніх етапах життєвого циклу АІ. Шістдесят сім відсотків зрілих організацій визначають метрики на етапі розробки ідеї для кожного варіанту використання порівняно з 44% менш зрілих організацій.

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD