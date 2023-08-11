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Верховна Рада ухвалила законопроекти про цифрові речі та цифрові послуги

11 августа 2023 г., 10:25
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Парламент підтримав законопроекти № 6447 та № 6576, які внормовують надання цифрових послуг, обіг цифрового контенту та цифрових речей. Ухвалення законопроектів дозволяє інтегрувати індустрію віртуальних активів у традиційну економіку України. «За» проголосувало 271 та 277 депутатів відповідно.

Перший законопроект вводить до Цивільного кодексу України новий об’єкт цивільних прав — «цифрова річ». Другий — описує особливості обігу цифрового контенту як різновиду цифрової речі, а також специфіку надання цифрових послуг. Впровадження правових норм стимулюватиме розвиток цифрової економіки та дасть змогу новому сектору економіки залучати додаткові кошти в країну.

В Україні активно розвиваються нові цифрові активи, які є винятково в цифровому просторі. Зокрема, цифрові речі — віртуальні активи та цифровий контент, які вже стали частиною цифрової економіки.

Наприклад, у метавсесвіті люди можуть володіти віртуальною землею та жити на дохід з неї. Відтак, віртуальна земля приносить реальний дохід та стає цінним активом. Тож цифровий сектор економіки відкриває нові способи заробітку для українців.

До сьогодні в Україні не було регулювання обігу цифрових речей та ефективних інструментів захисту прав на них. Ухвалені законопроекти допоможуть змінити цю ситуацію та врегулювати використання цифрових речей і контенту, а також дадуть змогу безпечніше отримувати послуги в інтернеті.

Нагадаємо, Мінцифри разом з Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку також тривалий час працює над легалізацією ринку віртуальних активів. Відповідно до нових законопроектів віртуальні активи вважатимуть окремим різновидом цифрових речей.

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