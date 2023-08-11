Квартальний дохід Alibaba зріс до максимуму за майже два роки - 32,29 млрд дол.

11 августа 2023 г., 12:35

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Як пише Reuters, китайський холдинг Alibaba Group Holding у четвер повідомив про найсильніше квартальне зростання доходів за майже два роки, оскільки його внутрішній підрозділ електронної комерції зосередився на недорогих товарах, щоб привабити споживачів на тлі тверезої економічної ситуації.



Виторг китайського гіганта електронної комерції в першому кварталі склав 234,16 млрд юанів (32,29 млрд дол.), що на 14% більше, ніж у попередньому кварталі, який постраждав від суворих карантинних обмежень під час пандемії. За даними Refinitiv, цей показник перевершив прогнози аналітиків на рівні 224,92 мільярда юанів.



Акції компанії, що котируються на американських біржах, зросли на 5,6% до $100,1 на початку торгів.



«Більшість інвесторів очікували нормального кварталу, але величина випередження, особливо щодо прибутку, ймовірно, перевершила більшість очікувань», - заявила Алісія Яп (Alicia Yap), аналітик Citi Bank.



Чистий прибуток Alibaba зріс на 51% у річному обчисленні.



Останній показник доходу є покращенням порівняно з фіксованим зростанням до 3% за останні чотири квартали.



Однак зросли побоювання щодо економіки Китаю, яка сповільнилася після початкового швидкого відновлення після зняття обмежень через COVID наприкінці минулого року. У середу Китай повідомив, що в липні на рівні споживчих цін спостерігалася дефляція, що, як очікується, ще більше знизить бажання покупців витрачати гроші.



«Останні макроекономічні дані вказують на певну невизначеність щодо темпів відновлення після COVID, але в міру відновлення економічної та споживчої активності наші бізнеси демонструють обнадійливі тенденції», - заявив генеральний директор і голова правління Alibaba Group Даніель Чжан (Daniel Zhang) під час телефонної розмови з аналітиками після звітності.



Зростанню доходів у першому кварталі до кінця червня сприяло відновлення споживчих покупок на ринках Alibaba Taobao і Tmall, чому частково сприяв шопінг-фестиваль 618, другий за величиною захід у сфері онлайн-покупок в Китаї, що відбувся в червні.



Останнім часом зросла конкуренція з боку конкурентів, відомих своїми недорогими товарами, таких як Pinduoduo компанії PDD Holdings і Douyin компанії ByteDance, що володіє TikTok. Вони становлять серйозну загрозу для Alibaba.



У відповідь Труді Дай (Trudy Dai), генеральний директор Taobao і Tmall Group, заявила, що Alibaba буде інвестувати більше, щоб залучити споживачів, які шукають вигідні пропозиції, особливо молодь, людей похилого віку та покупців з міст нижчого рівня в Китаї. «Наша боротьба за співвідношення ціни та якості продовжиться і стане сферою основних інвестицій», - сказав Дай.



Як один з показників покращення було названо збільшення на 6,5% щоденних активних користувачів у червні в додатку Taobao, який, як правило, продає дешевші товари, ніж Tmall, де домінують бренди, - на 6,5%.



Продажі в Cloud Intelligence Group, що є основним драйвером зростання поза межами електронної комерції, показали найменше зростання доходів серед шести бізнес-підрозділів групи - 4%, але базовий прибуток підрозділу збільшився більш ніж удвічі, оскільки його інструмент для співпраці на робочому місці Dingtalk допоміг скоротити витрати.



Очікується, що хмарний підрозділ незабаром вийде на IPO, оскільки в травні Alibaba заявила, що виділить цей підрозділ для проведення IPO протягом 12 місяців.



Це був перший квартальний результат для гіганта від e-commerce з ринковою вартістю 241 мільярд доларів після того, як він розділив свій бізнес на шість підрозділів, що, на думку багатьох експертів, також може послабити контроль над технологічним гігантом.

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