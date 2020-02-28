Huawei Academy Program 2.0 нацелена на подготовку 2 млн специалистов

28 февраля 2020 г., 13:35

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На конференции «Промышленная цифровая трансформация» компания Huawei представила ICT Academy Program 2.0. Цель этой программы — подготовка 2 миллионов специалистов в ИКТ-отрасли и популяризация навыков работы с цифровыми технологиями в течение следующих 5 лет благодаря сотрудничеству с университетами. Эта инициатива является частью стратегии Huawei TECH4ALL, которая призвана продвигать преимущества цифровых технологий во всем мире. Кроме того, Huawei создаст фонд материального поощрения развития ИКТ-академии (ADIF), инвестируя в него не менее 50 млн долл. в течение следующих 5 лет.

Напомним, что в 2013 году была создана ИКТ-программа Huawei ICT Academy, в рамках которой компания предоставляла курсы и дополнительные услуги университетам и колледжам. Ее цель — подготовка преподавателей, создание и оптимизация специальностей в ИКТ-отрасли, совершенствование систем учебных программ и построение стандартных лабораторий. Программа также предоставляет доступ студентам со всего мира к ИКТ-продуктам и технологиям Huawei, поощряет их к участию в программе сертификации Huawei и способствует развитию талантов, которые способны принести пользу обществу и мировой ИКТ-отрасли. С 2015 года Huawei сотрудничает с более 600 международными университетами для создания ИКТ-академий Huawei, помогая учебным заведениям улучшать принципы преподавания предметов в сфере ИКТ и готовить свыше 1500 преподавателей.

Чтобы соответствовать новым требованиям и задачам, в 2020 году ИКТ-программа Huawei ICT Academy Program перейдет на новый этап 2.0. В соответствии с пятилетним планом, Huawei будет готовить 2 миллиона специалистов в сфере ИКТ и обновлять решения в рамках сотрудничества со школами и предприятиями в разработке передовых технологий, таких как 5G и искусственный интеллект (AI).

Чтобы достичь этой цели, Huawei создаст фонд материального поощрения развития ИКТ-академии с общими инвестициями не менее 50 млн долларов США в течение следующих пяти лет. Цель фонда — помочь ИКТ-академиям стабильно функционировать по следующим четырем аспектам:

Предоставление учебного оборудования корпоративным университетам для улучшения практических навыков студентов.

Подготовка преподавателей благодаря ADIF, предоставление бесплатных экзаменационных ваучеров, чтобы поощрить студентов сдавать сертификационные экзамены Huawei, а также создание образовательного фонда для вознаграждения лучших преподавателей и студентов.

Проведение ИКТ-конкурса Huawei ICT Competition, чтобы предоставить студентам платформу для коммуникации со сверстниками и демонстрации своих талантов.

Сотрудничество с партнерами на ярмарках ИКТ-вакансий (ICT Talent Job Fairs) для помощи в поиске работы и обеспечения эффективного соотношения между спросом и предложением на рынке труда.

«Huawei будет продолжать основывать еще больше ИКТ-академий. Ежегодно мы будем создавать 600-1000 ИКТ-академий Huawei. Таким образом, мы стремимся помочь преподавателям и студентам в эпоху цифровизации, предоставить возможность еще большему количеству людей получить равное и высококачественное образование, улучшить компьютерные-навыки и привнести новые стимулы для развития индустрии», — сказал Хэнк Стокбрукс, вице-президент корпоративных сервисов подразделения Huawei Enterprise BG.

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