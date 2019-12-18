Форум «Цифровая трансформация 2019» о перспективах Украины

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Компания Huawei Ukraine при поддержке «Офиса эффективного регулирования» (BRDO) провели форум, на котором обсуждался широкий круг проблем, связанных с развитием инфраструктуры широкополосного доступа в нашей стране.

Стоит отметить, что нынешнее мероприятие стало продолжением ежегодно проводимых Huawei форумов, посвященных фиксированному широкополосному доступу. Но на этот раз организаторы решили расширить тематику, включив в повестку также проблематику ускорения цифровизации и экономического роста, а также повышение уровня знаний в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Украине. В работе форума приняло участие свыше 200 экспертов. Открывший программу мероприятия Джеймс Ли (James Li), президент Европейского региона, член наблюдательного совета Huawei, сообщил, что украинское представительство компании, начавшее свою работу в 1997 году, является одним из ее первых зарубежных офисов. За истекшее время штат Huawei Ukraine вырос до 400 сотрудников, и компания считает развитие своего бизнеса в Украине одним из приоритетов.

Джеймс Ли: «Мы готовы внедрить наши лучшие глобальные практики в Украине и расширить наше сотрудничество в области построения широкополосных сетей, электронного правительства и 5G-развертывания»

Выступающий сообщил, что согласно Глобальному индексу сетевого взаимодействия 2019 года (Global Connectivity Index 2019) компании Huawei, за 5 лет, в период с 2015 г. по 2019 г., показатель сетевого взаимодействия в Украине увеличился на 12 пунктов. Это является значительным достижением нашей страны, как «восходящей звезды» среди 79 государств, которые были охвачены исследованием. Кроме того, с 2015 по 2019 год коэффициент проникновения мобильной связи увеличился с 8% до 95%. Это в значительной мере положительно повлияло на жизнь людей. И если еще три года назад все операции и платежи в Украине осуществлялись либо наличными, либо с помощью кредитных или дебетовых карт, то сейчас мобильные платежи доступны везде. Согласно данным MasterCard, Украина занимает четвертое место в мире по безналичным операциям. «Мы готовы внедрить наши лучшие глобальные практики в Украине и расширить наше сотрудничество в области построения широкополосных сетей, электронного правительства и 5G-развертывания. Мы тесно сотрудничаем с украинским правительством и партнерами по экосистеме, чтобы вместе создать цифровую платформу, развивать промышленные экосистемы и способствовать социально-экономическому развитию Украины. Давайте вместе сделаем Украину двигателем цифрового экономического роста Европы», — подытожил Джеймс Ли.

Поскольку обширная программа мероприятия не позволяет охватить все выступления в рамках репортажа, остановимся только на наиболее важных. Пожалуй, самым интересным стал доклад Александра Шелеста, заместителя министра цифровой трансформации Украины. Он сообщил, что правительство поставило своей целью отставать интересы конечных потребителей, а не бизнеса. И поскольку сегодня большинство прав граждан, закрепленных в Конституции, реализуется с помощью мобильных технологий, одна из главных задач — обеспечить их доступность в регионах. По оценке выступающего, за последние несколько лет доступ до широкополосного интернет-подключения получило около 80% населения страны. Однако еще около 8 млн украинцев еще не имеют такой возможности. А роль государства в решении этой задачи — быть партнером для операторов, которые располагают всеми необходимыми экспертизами.

Александр Шелест познакомил с планами правительства по развитию инфраструктуры широкополосного доступа по всей территории страны

Первоочередной задачей правительства является освобождение требующихся диапазонов частот от спец-пользователей. Речь идет о диапазонах 700, 800 и 900 МГц. Будет идти и гармонизация частот в соответствии с европейскими стандартами, чтобы исключить внесение помех как соседним странам, так и компаниям, которые работают в Украине.

Одним из наиболее важных заявлений стало обещание ввести технологическую нейтральность в диапазонах частот для мобильной связи. Это позволит операторам начинать разворачивание новых технологий связи в уже имеющихся в их распоряжении оптимальных диапазонах без специальных тендеров. Кроме того, органы власти будут способствовать доступу к инфраструктуре и обеспечению разрешительными документами для установки базовых станций.

На очереди реорганизация спектра, чтобы эффективно развивать сначала 4G, а потом возможно и 5G по территории страны. Правительство рассчитывает, что по его итогам в течение пары лет доступ к мобильному широкополосному доступу получит не менее 90% населения. Полгода отводится на то, чтобы покрыть 4G все международные трассы. А за полтора года должно быть обеспечено покрытие всех транспортных магистралей. Стоит отметить, что под ШПД понимается скорость не менее 2 Мбит/с. Для сравнения стоит привести планы Евросоюза обеспечить к 2025 году полное покрытие технологией связи 5G всех городов и дорог.

В программу также вошли две панельные дискуссии с участием экспертов телекоммуникационного рынка, которые обсудили мировой и национальный опыт обеспечения универсального покрытия, совместное использование инфраструктуры и развитие широкополосной связи в Украине. Подводя итоги мероприятия, представители ее организаторов сообщили о планах его проведения в новом формате и в следующем году.

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