Фонд UNITED24 за 5 місяців зібрав 200 млн дол.

7 октября 2022 г., 8:35

Ініціатива президента Володимира Зеленського обʼєднала людей з усього світу для підтримки України.



«Завдяки UNITED24 зібрали майже 200 млн доларів, закупили 1000 дронів для військових і обладнання для медиків: апарати зовнішньої фіксації та вакуумної терапії ран. Отримали перший внесок з продажів світшотів Balenciaga, а також кошти від благодійного фонду компанії Pfizer», повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Двоє суперзірок - Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл стали амбасадорами платформи у вересні.

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