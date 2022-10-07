Фонд UNITED24 за 5 місяців зібрав 200 млн дол.

Ініціатива президента Володимира Зеленського обʼєднала людей з усього світу для підтримки України.
«Завдяки UNITED24 зібрали майже 200 млн доларів, закупили 1000 дронів для військових і обладнання для медиків: апарати зовнішньої фіксації та вакуумної терапії ран. Отримали перший внесок з продажів світшотів Balenciaga, а також кошти від благодійного фонду компанії Pfizer», повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Двоє суперзірок - Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл стали амбасадорами платформи у вересні.
Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру
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