Розвідувально-аналітична компанія Recorded Future шукає співробітників в Україні

6 октября 2022 г., 17:25

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«Міністерство цифрової трансформації України» та «Національний координаційний центр кібербезпеки» при РНБО допомагають Recorded Future знайти нові таланти в Україні. До 2025 року компанія планує найняти до 100 співробітників, серед яких розробники ПО, інженери, аналітики тощо. Наразі в Україні вже працює 40 співробітників компанії.

З початку повномасштабного вторгнення Recorded Future надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України. А також допомагає у розслідуванні воєнних злочинів росії. Також компанія відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад 10 млн дол.

До того ж Recorded Future вдосконалила свої продукти спеціально для допомоги в моніторингу та аналізі в Україні. Серед змін були – розширення розвідки про загрози щодо російських кібератак, а також визначення пріоритету керування російських об’єктів для допомоги в оборонних рішеннях.

Зокрема, було надано доступ до технологій «Міністерству оборони України», «Департаменту кіберполіції НПУ», «Службі безпеки України», «Генеральній прокуратурі України». Це допомагає захисникам України миттєво реагувати та захищати важливі комп’ютерні мережі та критичну інфраструктуру.

Угода допоможе Recorded Future знайти нових спеціалістів, які будуть розвивати пріоритетні напрями. Серед них хмарні рішення, збір розвідувальних даних, штучний інтелект. Переглянути актуальні вакансії можна на сайті компанії: https://www.recordedfuture.com/jobs

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