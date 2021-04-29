Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 11 Ultra и Mi 11i представлены в Украине

29 апреля 2021 г., 17:45

0

Tweet

Компания Xiaomi провела онлайновое представление в Украине своих флагманских смартфонов Mi 11 Ultra и Mi 11i.

Модель Mi 11 Ultra отличается премиальными фото- и видео-возможностями. Так она получила лучшую в линейке Xiaomi тройную камеру, где все три объектива камеры поддерживают съемку 8К-видео с частотой 24 кадр/с. Новинка построена на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888, оснащена AMOLED-дисплеем с частотой обновления экрана 120 Гц, поддерживает продвинутые проводную и беспроводную турбозарядки на 67 Вт (зарядка до 100% за 36 мин).

Дисплей смартфона предлагает уникальный опыт просмотра благодаря поддержке технологий Dolby Vision и HDR10+, а также возможности воспроизведения 1,07 млрд оттенков. Mi 11 Ultra также получил 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей на задней части корпуса с поддержкой функции Always-on, который может использоваться для просмотра уведомлений, предпросмотра селфи и др.

Лимитированная партия Mi 11 Ultra поступит в продажу в Украине во второй половине мая по цене 44999 грн за конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ. Смартфон будет доступен в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.

Смартфон Mi 11i предлагает производительность флагманского уровня благодаря мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 на базе усовершенствованного 5 нм техпроцесса. Устройство получило обновленный тонкий и компактный корпус. Mi 11i, в отличие от Mi 11 и Mi 11 Ultra, имеет плоский экран. Благодаря премиальному стеклянному корпусу толщиной 7,8 мм и обновленному боковому сканеру отпечатков пальцев пользователям будет еще удобнее держать смартфон в руке. Его 6,67-дюймовый AMOLED DotDisplay содержит один из самых маленьких вырезов фронтальной камеры — диаметром 2,76 мм. Поддержка HDR10+, частота обновления экрана 120 Гц, частота дискретизации 360 Гц, а также стереодинамики и поддержка Dolby Atmos призваны обеспечить непревзойденный аудио- и визуальный опыт. Заявлено, что аккумулятор 4520 мА·ч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт обеспечат работу устройства в течение дня.

Смартфон Mi 11i поступит в продажу в Украине в середине мая по цене 18999 грн за конфигурацию 8 + 128 ГБ и 20999 грн за конфигурацию 8 + 256 ГБ. Модель будет доступна в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0

Tweet