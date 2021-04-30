IBM приобретает поставщика услуг облачной оптимизации Turbonomic

30 апреля 2021 г., 9:35

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IBM сообщила о намерении приобрести Turbonomic, бостонскую компанию, разрабатывающую платформу, которая помогает предприятиям сокращать расходы на облачные вычисления и повышать их производительность.



IBM не раскрыла сумму сделки, но источники сообщили Reuters, что она может составлять от 1,5 до 2 млрд долл. Это значительная премия по сравнению с частной оценкой в ​​963 млн долл., которую компания получила после недавнего раунда финансирования.



Turbonomic предлагает так называемую платформу управления ресурсами приложений, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь предприятиям оптимизировать свои общедоступные облачные среды. Платформа ориентирована на два основных варианта использования. Первый - это оптимизация производительности облачных приложений, а второй - снижение затрат на инфраструктуру.



Модели искусственного интеллекта Turbonomic анализируют облачную среду компании, чтобы увидеть, выделяется ли для каких-либо рабочих нагрузок больше аппаратных ресурсов, чем требуется для оптимальной работы. Затем администраторам предоставляются рекомендации по устранению выявленных проблем.



IBM планирует интегрировать Turbonomic со своим существующим продуктом для мониторинга Instana, который она также получила в результате недавнего приобретения. Instana обеспечивает возможность наблюдения на один уровень выше по стеку. В то время как Turbonomic фокусируется на обнаружении проблем на уровне инфраструктуры.



Другой существующий продукт, который IBM рассматривает в качестве дополнения к Turbonomic, - это IBM Cloud Pak для Watson AIOps. Представленный в прошлом году продукт предоставляет рекомендации, созданные с помощью искусственного интеллекта, аналогичные предложениям Turbonomic, которые могут помочь ИТ-командам устранять проблемы с инфраструктурой.



«IBM продолжает менять свое будущее, превращаясь в компанию, занимающуюся гибридным облаком и искусственным интеллектом», - заявил Роб Томас, старший вице-президент группы IBM Cloud and Data Platform.



Компания также указала на более широкую отраслевую тенденцию к AIOps, практике автоматизации повторяющихся ИТ-задач с помощью машинного обучения, как на фактор, стоящий за сделкой. «Мы считаем, что автоматизация на основе искусственного интеллекта стала неизбежной и способствует заметному повышению продуктивности рабочих мест, - отметил Динеш Нирмал, генеральный менеджер группы IBM Automation в IBM.



IBM ожидает, что приобретение Turbonomic будет завершено во втором квартале.

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