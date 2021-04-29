Видеосистема термоконтроля повысила безопасность пассажиров аэропорта в Запорожье

29 апреля 2021 г., 17:15

+11

голос Tweet

Компания «ИТ-Интегратор» выступила подрядчиком проекта по оснащению КП «Международный аэропорт Запорожье» интеллектуальной видеосистемой измерения температуры.

Система осуществляет бесконтактный термальный скрининг и определяет наличие маски на лице пассажиров. Изображение с пяти термальных камер Mobotix выводится на мониторы диспетчерских пунктов видеонаблюдения и медицинского персонала. Камеры настроены для измерения температуры в области слезного канала, где показатели наиболее приближены к внутренней температуре тела человека. По информации представителей аэропорта, похожее оборудование уже работает в новом аэропорту Стамбула и в миланском Мальпенса.

«В случае выявления отклонения от заданной температуры или отсутствия защитной маски камера издает звуковой и визуальный сигнал, что служит уведомлением для персонала и является поводом для дополнительной проверки человека, входящего в здание аэропорта. С автоматизированной системой для термального скрининга мы достигли желаемой пропускной способности входов в аэропорт во время пандемии. В потоке мы можем измерить температуру до 20 человек одновременно», – говорит Руслан Артемов, заместитель директора аэропорта по IT.

«Видеосистема позволяет проводить видеозапись сканирования всех пассажиров. Всего мы оборудовали аэропорт пятью комплектами камер с тепловизорами, которые будут определять температуру объектов в диапазоне от 30 до 45°С», – уточнил Дмитрий Пастушок, директор восточного регионального управления, лидер направления Smart & Safe City «ИТ-Интегратор»

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!