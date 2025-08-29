Фішингова атака використовує високий інтерес до теми реформування системи кіберзахисту

29 августа 2025 г., 12:35

0

Tweet

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, фіксує нову фішингову кампанію, спрямовану переважно на представників органів державної влади. Зловмисники намагаються використати для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення тему нещодавнього воркшопу щодо імплементації закону №4336-ІХ («Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури»).

На урядові електронні адреси надходять повідомлення, що нібито містять файли згаданого воркшопу. Лист містить посилання, перехід за яким призводить до завантаження ZIP-архіву. Усередині архіву міститься небезпечний виконуваний файл з подвійним розширенням, замаскований під документ, наприклад, «Матеріали конференції з КЗ.pdf.exe». Відкриття такого файлу призведе до ураження комп’ютера.

Наголошується, що Держспецзв’язку не проводила жодних розсилок із матеріалами воркшопу. Ця фішингова кампанія є спробою зловмисників використати високий інтерес до теми реформування системи кіберзахисту.

Усі офіційні презентації та документи, пов’язані з воркшопом, доступні виключно на офіційному сайті Держспецзв’язку у розділах: «Публікації» -> «Аналітичні матеріали Держспецзв'язку», а також «Новини».

У воркшопі щодо імплементації закону №4336-ІХ взяли участь понад 1000 фахівців державних структур та об’єктів критичної інфраструктури. Керівники ключових департаментів адміністрації Держспецзв’язку надали детальні роз'яснення щодо процесу авторизації систем, розробки нормативної бази та нових підходів до державного контролю, що стануть основою для побудови оновленої системи кіберзахисту країни.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6