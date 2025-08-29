Dell підвищила свій прогноз по загальній виручці за рік до 105-109 млрд дол.

29 августа 2025 г., 11:45

Dell Technologies підвищила свої річні прогнози щодо виручки та прибутку, що було зумовлено високим попитом на її сервери, оптимізовані для завдань AI. Однак, попри позитивний звіт, акції компанії знизилися на понад 4% на розширених торгах, оскільки її прогноз прибутку на третій квартал виявився нижчим за очікування аналітиків.

Компанія перевершила прогнози Волл-стріт за результатами другого кварталу, повідомивши про виручку в розмірі 29,78 млрд дол. проти очікуваних 29,17 млрд дол..

Скоригований прибуток на акцію склав 2,32 дол., що також трохи перевищило прогноз у 2,30 дол.. Проте ринок негативно відреагував на прогноз скоригованого прибутку на третій квартал у розмірі 2,45 дол. на акцію, що не дотягнув до середнього прогнозу в 2,55 дол..

Компанія також підвищила свій річний прогноз по загальній виручці до діапазону 105-109 млрд дол. (з попереднього 101-105 млрд дол.) та скоригованого прибутку на акцію до 9,55 дол. (з 9,40 дол.).

Виручка підрозділу інфраструктурних рішень (Infrastructure Solutions Group), що включає сервери та системи зберігання даних, зросла на 44% до 16,80 млрд дол., тоді як продажі групи клієнтських рішень (Client Solutions Group), яка відповідає за PC, зросла лише на 1% до 12,50 млрд дол. Це зростання на ринку PC значною мірою пов'язане з очікуваним циклом оновлення до Windows 11 та впровадженням AI-комп'ютерів.

