Facebook Shops упростит онлайн-торговлю для небольших компаний

20 мая 2020 г., 9:35

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Марк Цукерберг во вторник объявил о запуске новой инициативе - Facebook Shops, которая должна упростить компаниям размещение и продажу их продуктов через Facebook и Instagram.



Сервис Facebook Shops будет бесплатной и позволит компаниям создавать витрины продуктов на странице Facebook или в профиле Instagram.



В планах Facebook создать механизмы, которые позволят компаниям продавать продукты клиентам с помощью чатов в WhatsApp, Messenger и Instagram Direct.



Ранее компания позволяла компаниям размещать товары в Facebook и Instagram, но представленный сервис, как отмечается, значительно упростит процесс и позволит загружать свои каталоги один раз, чтобы сделать их доступными для различных приложений Facebook.



Facebook Shops анонсирован в период, когда компания наращивает свои усилия по поддержке малого бизнеса во время пандемии. Малый бизнес составляет подавляющее большинство из более чем 8 миллионов рекламодателей Facebook, заявил Марк Цукерберг. Несмотря на то, что магазины бесплатны, они будут стимулировать малый бизнес продолжать активно взаимодействовать с платформой. С начала пандемии, Facebook объявила о масштабной программе в 100 млн долл., которая нацелена на поддержку малого бизнеса путем предоставления различных грантов и программ для небольших фирм, которые могут взаимодействовать с покупателями непосредственно через Facebook.



В долгосрочной перспективе магазины и другие продукты электронной коммерции могут помочь Facebook увеличить продажи рекламы, заявил Цукерберг. «Наша бизнес-модель - реклама, поэтому вместо того, чтобы взимать плату за покупки в магазинах, мы заработаем на том, что привлечем внимание компаний к нашей платформе», - отметил он.



Только компании, участвующие в программе Facebook Checkout, смогут проводить транзакции в социальной сети. Компания отметила, что сотрудничает с такими партнерами, как Shopify, BigCommerce и другими, для поддержки малого бизнеса. Цена акций Shopify выросла более чем на 2% после новости про запуск Facebook Shops.



«Малому бизнесу нужен способ найти новых покупателей», - заявил генеральный директор Shopify Тобиас Латке в прямом эфире с Цукербергом. - «Это будет невероятно мощная новая реальность для всех в сфере розничной торговли».



По словам представителей компании, магазины Facebook будут запущены во вторник и станут более доступными в ближайшие месяцы.



«Мы надеемся, что эти инструменты помогут снять некоторые проблемы, с которыми сталкиваются малые предприятия прямо сейчас, и помочь предприятиям всех размеров подготовиться к будущему», - говорится в заявлении.

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