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Вебинар "Создать опрос или тест за 5 минут с Microsoft Forms" 

19 мая 2020 г., 21:00

Вебинар

Microsoft Forms – это приложение для создания опросов и тестов за считанные минуты и проверки результатов в режиме реального времени.

Приложение позволяет создавать формы и легко видеть результаты по мере их появления, а также создавать опросы и быстро на них отвечать. Автоматическая оценка и встроенная функциональность для обратной связи делает Forms уникальным и ценным инструментом в работе как с сотрудниками, так и с клиентами.

На вебинаре вы научитесь создавать собственные опросы и тесты. Получите рекомендации по каналам применения от Outlook и Teams до Yammer и любых мессенджеров.

Вебинавр состоится 20 мая в 11:00.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/2ZdAL3C 


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