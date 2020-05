Huawei категорически против новых правил о прямых иностранных продуктах правительства США

20 мая 2020 г., 10:15

Компания Huawei выступила категорически против поправок, внесенных Министерством торговли США в свое правило о прямых иностранных продуктах (Export Administration Regulations: Amendments to General Prohibition Three (ForeignProduced Direct Product Rule) and the Entity List), которые нацелены в первую очередь на Huawei.



«Правительство США безосновательно внесло Huawei в Entity List (перечень организаций, которым ограничили доступ к американским технологиям и товарам) 16 мая 2019 года. С тех пор, несмотря на то, что ряд ключевых промышленных и технологических элементов стал для нас недоступным, мы продолжали придерживаться всех норм и правил правительства США. В то же время мы выполнили свои договорные обязательства перед клиентами и поставщиками — мы выжили и двигались вперед, несмотря ни на что», отмечается в заявлении.



По мнению Huawei, в упорном стремлении ограничивать деятельность компании правительство США решило пойти дальше, полностью проигнорировав опасения многих компаний и отраслевых ассоциаций.



Китайская компания считает это решение неправомерным и губительным для многих, оно угрожает нанести ущерб отрасли во всем мире. Новое правило негативно повлияет на расширение, обслуживание и непрерывную работу сетей стоимостью в сотни миллиардов долларов, которые мы развернули в более чем 170 странах.



Что наиболее важно, что решение правительства США отразится на услугах связи для более 3 млрд человек, которые пользуются продуктами и сервисами Huawei по всему миру. По мнению Huawei, оно будет иметь серьезные последствия для значительного количества глобальных отраслей. И в долгосрочной перспективе скажется на доверии и навредит сотрудничеству в сфере полупроводниковой индустрии, приведет к росту конфликтов и потерь.



«США используют собственные технологические возможности, чтобы разрушить бизнес за пределами своих границ. Это только подорвет доверие международных компаний к технологиям и сетям поставок США. В конце концов, это повредит интересам США», резюмируется в заявлении компании Huawei.



Компания всесторонне изучает и проверяет новое правило и намерена предпринимать все возможное, чтобы найти решение.

