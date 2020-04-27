Facebook представила соперника Zoom — Messenger Rooms

27 апреля 2020 г., 13:59

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Стремясь предложить привлекательную альтернативу сервису Zoom в условиях взрывного роста использования видеоконференций, Facebook в пятницу анонсировала отдельный инструмент для проведения групповых видеочатов, и расшила соответствующую функциональность для остальных своих платформ.

Messenger Rooms воплощает в жизнь видение «цифровой жилой комнаты», в отличие от «городской площади», с которой Марк Цукерберг сравнивал Facebook в прошлом году, когда говорил о необходимости предоставить подписчикам возможность общения в более узком кругу.

Минималистский интерфейс и поддержка групповых совещаний с количеством участников до 50 делают Rooms полноценным конкурентом Zoom, а отсутствие ограничений на длительность звонков обеспечивает преимущество по сравнению с бесплатной версией Zoom.

Хозяева встречи могут сделать её открытой для всех или пригласить только избранные контакты. В распоряжении участников есть ряд функций, которые делают видеоконференцию более удобной для них. Facebook оснастила Messenger Rooms виртуальными фоновыми заставками, настройкой «mood lighting» для просветления видео, снимаемого в тёмных помещениях, а также фильтрами дополненной реальности для лица, впервые дебютировавшими в Instagram.

Первое время доступ к Messenger Rooms будет предоставляться только через интерфейс Messenger и Facebook. В дальнейшем, возможность начать видеосовещание появится в Instagram Direct, WhatsApp и в устройствах Portal.

Компания также увеличила вдвое — с четырёх до восьми — максимальное количество участников голосовых или видеочатов в WhatsApp. Пользователи Instagram отныне смогут смотреть трансляции Instagram Live с настольных ПК, а встроенная камера умного дисплея Portal теперь может служить для потоковой видеотрансляции на страницы и в группы Facebook.

Сама социальная сеть Facebook получила опцию Live With, которая изначально разрабатывалась для Instagram. Она позволит пользователю приглашать других людей в свою видеотрансляцию. Поддержка видеозвонков теперь доступна и в Facebook Dating.

Наряду с обновлениями для публичных соцсетей, Facebook представила новые опции обмена контентом и оповещения для ориентированной на предприятия службы групповой работы Workplace, которая уже имеет встроенную функцию видеозвонков.

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