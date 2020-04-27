Украина в ТОП-5 странах по темпам роста фриланс-индустрии

27 апреля 2020 г., 13:20

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По данным платежной платформы Payoneer, все больше украинцев начинают работать, как фрилансеры. А наша страна продолжает входить в ТОП-5 стран по темпам роста фриланс-индустрии.

Как сообщается в отчете Payoneer, фриланс-индустрия во всех странах, где работает эта платежная платформа, также стремительно растет как по объему, так и по количеству транзакций. Только в первом квартале 2020 году объем онлайн-платежей по фриланс-индустрии увеличился на 54% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество транзакций выросло на 40%. Что же касается Украины — за первый квартал 2020 года сфера фриланса показала рост на 27% и в транзакциях, и в объемах.

По мнению аналитиков, новая волна интереса к такому виду работы во многом связана с экономическими последствиями от распространения коронавируса, такими как сокращение и уменьшение заработных плат. Украинцев привлекает во фрилансе возможность работать на дому и получать достойную оплату своего труда от западных заказчиков. Эксперты уверены: опыт «вынужденного фриланса» в недалеком будущем способен изменить отношение людей к классическому формату работы в офисе, а также работодателей — к найму сотрудников.

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