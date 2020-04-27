Eaton и Green Motion продвигают электромобильные зарядные устройства для зданий

27 апреля 2020 г., 14:43

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Компании Eaton и Green Motion объявили о сотрудничестве по производству решений по интеграции зарядных устройств в коммерческих зданиях, жилых домах и торговых центрах.

По данным Bloomberg NEF, к 2025 году в мире будет продано до 10 млн электромобилей, что значительно повысит спрос на электроэнергию, и, как следствие, нагрузки на электросети. Действительно, всего шесть электромобилей, заряжающихся вместе в пиковое время без надлежащего управления процессом, могут привести к локальным перебоям в подаче электроэнергии. Поэтому существует необходимость в создании инфраструктуры для зарядки электромобилей, чтобы пользователи могли надежно заряжать свои транспортные средства в удобное время при сохранении стабильности местной сети.

Подключенное к сети или к возобновляемым источникам энергии, таким как солнечные батареи, комбинированное интеллектуальное решение для зарядки и накопления энергии обеспечивает владельцев зданий мощностью, необходимой для установки зарядных устройств. Владельцы зданий смогут плавно интегрировать зарядные устройства, обеспечивая стабильность сети для своих зданий. Они также смогут экономить на счетах за электричество, заряжаясь, когда доступна возобновляемая энергия и дешевая энергия из сети, и используя эту энергию при высоком спросе и в периоды с высокой стоимостью. Если здание оснащено технологией использования солнечной энергии, то владельцы электромобилей смогут использовать запасенную чистую энергию для зарядки своих транспортных средств в ночное время. Система накопления энергии является идеальным решением для резервного электропитания на те периоды, когда энергосистемы находятся под большой нагрузкой. Более того, владельцы зданий могут получать дополнительный доход, продавая накопленную энергию обратно в сеть в периоды высокого спроса и стоимости.

Крейг МакДоннелл, старший вице-президент и руководитель направления Качества электроэнергии и электроники и подразделения Развивающихся рынков, регион EMEA, заявил: «С ростом количества электромобилей на дорогах возникает острая потребность в правильной инфраструктуре для их зарядки и в правильной мощности для их поддержки. Eaton — это компания со 100-летним опытом в области управления энергией, которая является лидером в сфере технологий для качества энергии и электроники. С нашей отмеченной наградами технологией накопления энергии мы даем владельцам зданий возможность устанавливать зарядные устройства для электромобилей с полным набором решений в области электропитания. Сотрудничество с Green Motion дает нам возможность удовлетворять новые потребности наших клиентов с помощью хорошо интегрированного решения для зарядки и накопления энергии».

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