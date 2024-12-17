П’ятдесят відділень в Польщі відкрила Нова пошта за два роки

17 декабря 2024 г., 12:35

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Мережа Нової пошти в Польщі стала найбільшою за кількістю точок сервісу за межами України. Нещодавно компанія відкрила в Кракові вже 50-те своє відділення в Польщі. У ньому можна отримати весь спектр послуг: придбати пакування, відправити та отримати документи та посилки до 30 кг з та в Україну, а також до інших країн Європи, де працює Нова пошта. Відділення працює без вихідних.

Перше польське відділення Нова пошта відкрила в жовтні 2022 року. За більш ніж два роки кількість відділень зросла до півсотні. Вони розташовані у 31-му місті, у кожному з 16 воєводств. А послугами компанії в Польщі сьогодні користуються 2000 бізнес-клієнтів і 300 тис. приватних осіб.

Нова пошта також налагодила партнерські відносини з місцевими логістичними компаніями. Наприклад, 25 тис. поштоматів inPost доступні для клієнтів Нової пошти в Польщі як для отримання посилок, так і для швидкої відправки з них.

Також можна замовити кур’єрську доставку, адже кур’єри Нової пошти обслуговують понад 100 населених пунктів в Польщі, зокрема 23 великі міста.

Для швидкої обробки відправлень, Нова пошта запустила два сортувальні термінали у Варшаві та Глогуві Малопольському, які обробляють до 170 тис. посилок на місяць. Ці термінали не лише сортують відправлення для всієї Польщі, а й посилки для решти європейських країн, у яких присутня Нова пошта.

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