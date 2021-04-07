Red Bull Racing Honda подписала контракт с Oracle

7 апреля 2021 г., 15:07

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Red Bull Racing Honda и Oracle объявили о подписании партнерского контракта, в рамках которого спортивная команда получит доступ к технологиям в области анализа данных и облачным сервисам.



«Партнёрство с Oracle – важный шаг для Red Bull Racing Honda. Эта компания более четырех десятилетий является пионером инноваций в области информационных технологий, а также имеет весьма высокий авторитет в сегменте баз данных. Все это должно дать нам дополнительные возможности для достижения поставленых целей», заявил Кристиан Хорнер, управляющий команды Red Bull Racing Honda.

Red Bull Racing, четырехкратный победитель чемпионата мира Формулы-1, выбрала Oracle в качестве своего официального партнера по облачной инфраструктуре.



Команда намерена использовать возможности машинного обучения и анализа данных Oracle Cloud Infrastructure (OCI) для оптимизации способов использования данных в своем бизнесе.



Формула 1 - это спорт, который управляется данными; команды одержимы анализом и мельчайшими деталями, которые могут дать им конкурентное преимущество на трассе. Как отмечается, установленные отношения между двумя передовыми технологическими компаниями будут включать работу по оптимизации и расширению использования данных для улучшения характеристик автомобилей Red Bull.

Red Bull Racing Honda требовалась платформа на основе облачной инфраструктуры с высочайшим уровнем производительности, масштабируемости и безопасности. Подчеркивается, что Oracle Cloud Infrastructure предоставит уникальные возможности, позволяющие Red Bull расширить использование науки о данных и аналитики, чтобы приспособиться к инженерной работе, требующей постоянных изменений.



«Это идеальный союз двух организаций, которые разделяют страсть к дизайну, производительности и победе», - сказал Ариэль Кельман, директор по маркетингу Oracle. «Red Bull Racing не выиграла бы несколько чемпионатов за свою относительно молодую историю, не стремясь раздвинуть границы. Oracle будет стремится работать с Red Bull Racing Honda, обеспечивая открытие дополнительных возможностей в разработке новых технологий и дизайнов, которые позволят превзойти ожидания и установить новые стандарты в Формуле 1».



Red Bull также известен своей глобальной фан-базой. В рамках объявленного партнерства будет использоваться обширный портфель приложений Oracle - Oracle Customer Experience (CX), включая Oracle Unity Customer Data Platform, Oracle CrowdTwist Loyalty and Engagement и Oracle Responsys Campaign Management, чтобы предоставить фанатам легкий доступ к статистике и метрикам, чтобы они могли почувствовать себя ближе к треку и происходящим событиям. Работая совместно компании надеются обеспечить наилучшие впечатления для болельщиков, предложить болельщикам больше возможностей для понимания и взаимодействия во время гоночных уик-эндов.



Оливер Хьюз, директор по маркетингу Red Bull Racing, добавил: «Мы очень рады привлечь такого крупного партнера, как Oracle, в Формулу 1. Облако было абсолютно необходимо для нас. Объединение опыта Oracle CX Marketing Cloud с креативностью Red Bull Racing Honda и глобальной фан-базой откроет следующую главу в нашем движении, и должно принести нечто уникальное и особенное для наших поклонников».

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