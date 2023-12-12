Epic, схоже, отримала перемогу - суд визнав Google незаконною монополією

12 декабря 2023 г., 17:25

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Epic виграла справу через три роки після того, як подала до суду позов на Apple і Google за нібито незаконну монополію на ринку магазинів додатків.



Як пише The Verge, присяжні у справі Epic проти Google винесли свій вердикт. І вони встановили, що остання перетворила свій магазин додатків Google Play і сервіс Google Play Billing на незаконну монополію.



Після кількох годин обговорення присяжні одноголосно відповіли «так» на всі поставлені перед ними питання - що Google має монопольне становище на ринках дистрибуції додатків для Android і на ринках вбудованих білінгових послуг. А також, що Google здійснювала антиконкурентні дії на цих ринках, і що від такої поведінки постраждала компанія Epic. Суд вирішив, що Google має незаконний зв’язок між магазином додатків Google Play та платіжними сервісами Google Play Billing, а також, що його дистриб’юторська угода, угоди Project Hug з розробниками ігор та угоди з OEM-виробниками є антиконкурентними.



Віце-президент Google зі зв’язків з громадськістю та публічної політики Вілсон Вайт (Wilson White) заявив, що компанія планує подати апеляцію на вирок, і що «судовий процес чітко показав, що ми жорстко конкуруємо з Apple та її магазином додатків, а також магазинами додатків на пристроях Android та ігрових приставках».



«Сьогоднішній вердикт - це перемога для всіх розробників додатків і споживачів у всьому світі. Він доводить, що практика Google в магазині додатків є незаконною і що компанія зловживає своєю монополією для отримання непомірних зборів, придушення конкуренції та зниження рівня інновацій» зазначила Epic Games, у своєму блозі.



Це знакова подія, особливо з огляду на те, що два роки тому Epic Games здебільшого програла свою боротьбу проти Apple, коли суддя Івонн Гонсалес Роджерс (Judge Yvonne Gonzalez Rogers) прийняла таке рішення.



Нагадаємо, Epic подала до суду на Google у 2020 році після суперечки про плату за покупку додатків, стверджуючи, що магазин Google Play Store для операційної системи Android є незаконною монополією.



Справа Epic проти Google виявилася зовсім іншою. Вона ґрунтувалася на таємних угодах про розподіл доходів між Google, виробниками смартфонів і великими розробниками ігор. Останні, на думку керівництва Google, мали на меті знищити конкуруючі магазини додатків. Це показало, що Google боявся саме Epic. І все це вирішували присяжні, на відміну від рішення щодо позову проти Apple.



Але тепер все залежить від судді Джеймса Донато (James Donato), який вирішить, якими можуть бути відповідні засоби правового захисту. Epic ніколи не подавала позову про відшкодування збитків; вона хоче, щоб суд повідомив Google, що кожен розробник має повну свободу впроваджувати власні магазини додатків і власні білінгові системи на Android. І ми поки що не знаємо, як і чи може суддя задовольнити ці побажання. Обидві сторони зустрінуться з суддею Донато на другому тижні січня, щоб обговорити потенційні засоби правового захисту.



Суддя Донато вже заявив, що не задовольнить додаткове прохання Epic про введення антиобхідного положення, «щоб бути впевненим, що Google не зможе знову створити ті ж самі проблеми за допомогою якогось альтернативного творчого рішення», як висловився 28 листопада провідний юрист Epic Гері Борнштейн (Gary Bornstein).



«Ми не робимо судових заборон, щоб не порушувати закон… якщо у вас є проблема, ви можете повернутися», - наголосив Донато. Він також сказав, що не має наміру вирішувати, який відсоток відрахувань Google повинен стягувати за свої продукти.



Хоча Epic не подавала позов про відшкодування збитків, генеральний директор компанії Тім Свіні (Tim Sweeney) припустив, що вона може заробити сотні мільйонів або навіть мільярди доларів, якщо їй не доведеться платити комісію Google.



«Ми плануємо оскаржити вердикт. Android і Google Play надають більше вибору і відкритості, ніж будь-яка інша велика мобільна платформа. Судовий процес чітко показав, що ми жорстко конкуруємо з Apple та її магазином додатків App Store, а також магазинами додатків на пристроях Android та ігрових консолях. Ми продовжуватимемо захищати бізнес-модель Android і залишатимемося глибоко відданими нашим користувачам, партнерам та екосистемі Android в цілому», заявив

Вілсон Уайт (Wilson White), віце-президент Google у справах взаємодії з урядом.

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