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Платформа розвитку оборонних технологій Brave1 зареєструвала вже 820 розробок

13 декабря 2023 г., 8:35

Платформа розвитку оборонних технологій Brave1 зареєструвала вже 820 розробок

За сім місяців роботи кластера підтримки оборонних технологій Brave1 українці зареєстрували на цій платформі 820 розробок та інновацій. З них 446 вже пройшли фахову експертизу, а понад 80 були профінансовані на 1,5 млн доларів.

Наразі йдеться про різноманітні безпілотники (20% усіх розробок), наземні роботи (17%), системи захисту та безпеки військ (7%), радіоелектронної боротьби (5%), автономні турелі та багато іншого. Зараз Brave1 об’єднує сотні розробників, новаторів та інженерів, які розвивають defense tech, залучають інвестиції та генерують дохід для економіки.

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