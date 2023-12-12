AI-сервіс від Innoware дозволив Intempus Realty автоматизувати обробку інвойсів

12 декабря 2023 г., 16:25

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В американській компанії з управління нерухомістю, Intempus Realty, успішно завершено впровадження сервісу для оптимізації документообігу IW Document Flow Recognizer: AI Service. Рішення розроблене компанією Innoware і призначене для спрощення роботи з великим обсягом документів шляхом створення кастомізованої моделі AI для аналізу та автоматичної обробки різних типів документів й занесення необхідної інформації в облікові системи та систему документообігу.

Співпраця між Innoware та Intempus Realty почалась у вересні з метою розв'язання проблеми рознесення великого потоку нестандартизованих вхідних інвойсів співробітниками компанії, частина яких взагалі написана від руки. Керівництво замовника шукало способи автоматизації, тому що процес займав багато часу та виникало чимало помилок через людський фактор. Інженери Innoware за місяць розробили та натренували модель штучного інтелекту IW Document Flow Recognizer: AI Service.

Впровадження сервісу дає можливість бухгалтерському відділу компанії не витрачати час на обробку вхідних інвойсів вручну. Наразі час автоматичної обробки одного інвойсу складає 10-15 секунд. При цьому паралельно може оброблятися необмежена кількість документів.

Завдяки впровадженню рішення Intempus Realty автоматизували обробку близько 1500 інвойсів на місяць, перетворивши цей процес із трудомісткого на автоматизований. Головна зручність розробленого на базі AI рішення полягає в тому, що за запитом клієнта модель можна продовжувати тренувати для отримання з інвойсу будь-якої потрібної інформації, в майбутньому для автоматизації обробки інших типів документів.

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