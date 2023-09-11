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«EPAM Україна» продовжує знайомити ветеранів та їх родини зі спеціалізаціями в ІТ

11 сентября 2023 г., 15:35
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Друга онлайн-зустріч з серії подій для ветеранів, ветеранок та їх близьких в рамках проєкту «IT для ветеранів» відбудеться 14 вересня о 19:00. Участь буде корисною для новачків, які хотіли б більше дізнатися про освітні та кар’єрні можливості в ІТ-сфері. Проєкт реалізовується спільно «Міністерством у справах ветеранів України» та ІТ-компанією «EPAM Україна».

Темою заходу обрали «Спеціалізації в ІТ». Цього разу учасники дізнаються більше про: що таке ПЗ і що означає «розробити програмний продукт» на практиці; як виглядає команда, яка розробляє програмне забезпечення, і які стереотипи існують щодо цього; які ролі та спеціалізації бувають на проєктах. Спікерка заходу – Катерина Прохур, EPAM Business Analytic, яка має понад 15 років досвіду в ІТ-сфері. Катерина була залучена до роботи в більш ніж 100 проєктів в галузі нерухомості, інвестування, ринку фінансових операцій, керування ризиками тощо.

Зареєструватися на зустріч можна за посиланням до 13 вересня. Тривалість зустрічі – одна година. Всі події ініціативи «ІТ для ветеранів, ветеранок та їх родин» – безкоштовні.

Також у вересні стартувало навчання за напрямом AWS Cloud Practitioner Essentials for Veterans, яке знайомить учасників з хмарними технологіями, і буде тривати до кінця місяця. Реєстрація на поглиблену програму Architecting on AWS for Veterans ще триває. Обов’язковою умовою є знання англійської на рівні В1+ та володіння технічними знаннями.

«EPAM Україна» продовжує знайомити ветеранів та їх родини зі спеціалізаціями в ІТ

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