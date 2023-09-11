Nvidia випустила нове ПЗ для підвищення продуктивності моделей штучного інтелекту

11 сентября 2023 г., 16:35

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Nvidia анонсувала новий набір програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом під назвою TensorRT-LLM, який розширює можливості оптимізації великих мовних моделей на графічних процесорах компанії і розширює межі продуктивності виведення штучного інтелекту після розгортання.

"Висновки на основі LLM стають все складнішими, - заявив Ян Бак (Ian Buck), віце-президент підрозділу гіпермасштабних і високопродуктивних обчислень у Nvidia. - Моделі стають дедалі складнішими, і в міру того, як вони стають розумнішими, вони стають більшими, що природно, але коли вони виходять за рамки одного графічного процесора і повинні працювати на декількох графічних процесорах, це стає проблемою".

В АІ висновок - це процес, за допомогою якого модель має справу з новими даними, яких вона ніколи раніше не бачила, наприклад, коли перед нею стоїть завдання узагальнення, створення коду, надання порад або відповідей на питання. Ї

Оскільки екосистема моделей швидко розширюється, моделі стають більшими і отримують ще більше можливостей. Це також означає, що вони стають настільки великими, що не поміщаються на одному графічному процесорі і повинні бути розділені. Розробники та інженери повинні вручну розбивати їх на частини, або фрагментувати, їх робочі навантаження і координувати виконання, щоб отримувати відповіді в реальному часі. TensorRT-LLM якраз допомагає вирішити цю проблему за допомогою "тензорного паралелізму", який дозволяє ефективно робити висновки у великих масштабах на декількох графічних процесорах.

Крім того, оскільки сьогодні на ринку існує велика кількість різноманітних LLM, Nvidia оптимізувала своє ядро під основні з них. Набір програмного забезпечення включає повністю оптимізовані, готові до запуску версії LLM, включаючи Llama 2 від Meta Platform, GPT-2 та GPT-3 від OpenAI LP, Falcon, MosaicMPT та BLOOM.

Через природу LLM, їхні робочі навантаження можуть бути дуже динамічними, а їхні потреби в робочому навантаженні та використання завдань можуть змінюватися з часом. Одну модель можна використовувати одночасно як чат-бота для запитань і відповідей, а також для узагальнення великих і коротких документів. Як наслідок, результати можуть відрізнятися за розміром на абсолютно різні порядки величини.

Щоб впоратися з такими різними навантаженнями, TensorRT-LLM запровадив механізм, відомий як "пакетування в польоті", процес, який оптимізує планування, що дозволяє розбивати процеси генерації тексту на кілька фрагментів, щоб їх можна було переносити в графічний процесор і виносити з нього. Таким чином, не потрібно завершувати цілу партію, перш ніж починати нову.

Nvidia співпрацює з багатьма компаніями для оптимізації TensorRT-LLM, включаючи Meta, Cohere, Grammarly, Databricks і Tabnine. З їхньою допомогою Nvidia впорядкувала можливості та набір інструментів, присутніх у програмному комплексі, включаючи користувальницький інтерфейс додатків з відкритим вихідним кодом Python.

Nvidia стверджує, що впровадження TensorRT-LLM і його переваг, включаючи використання пакетної обробки в польоті, може призвести до більш ніж двократного збільшення продуктивності для виводу при узагальненні статей з використанням Nvidia H100.

TensorRT-LLM надає розробникам компілятор глибокого навчання, оптимізовані ядра LLM, можливості пре- та постобробки, а також багатопроцесорної та багатовузлової комунікації з простим API з відкритим вихідним кодом, щоб вони могли швидко оптимізувати та виконувати LLM для виведення у виробництві.

Програмний комплекс TensorRT-LLM тепер є у ранньому доступі для розробників і буде інтегрований у фреймворк NeMo наступного місяця.

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