EPAM Systems відкриває навчальну програму з бізнес-аналізу для початківців

25 мая 2023 г., 13:35

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Освітня програма EPAM Master's Program запускає нову спеціалізацію – Business Analysis and Business Intelligence, розроблену для тих, хто хоче розпочати свою кар’єру в ІТ. Вона дасть учасникам навички та знання, потрібні для успішного старту в ІТ навіть без попереднього технічного досвіду. Навчальний процес стартує 15 червня, триватиме дев'ять місяців і передбачає змішаний формат.

За прогнозами експертів, наступні 10 років ринок праці для бізнес-аналітиків збільшиться на 14%. У відповідь на цей запит в EPAM розробили програму, яка готує саме таких спеціалістів. Вона створена у співпраці із провідними експертами EPAM з напрямів Data Analysis, Business Intelligence та Product Management. Ця програма стане в пригоді тим, хто через війну вимушений змінити фах та пов’язує своє майбутнє з ІТ-сферою. Комплексний підхід дозволить новачкам отримати глибоке розуміння того, як аналізувати та інтерпретувати дані, приймати обґрунтовані рішення та ефективно вести комунікацію із замовником. Крім професійного навчання, передбачено блок занять з опанування soft skills.

Серед переваг програми Business Analysis and Business Intelligence: мінімальні вступні вимоги – потрібна лише англійська рівня В2, оскільки серед тренерів є міжнародні експерти; участь в реальних проєктах EPAM; план навчання від досвідчених методологів; регулярні Q&A сесії; тренінги з розвитку м’яких навичок – лідерство, мистецтво переговорів, керування часом тощо; коучинг-сесії на тему побудови кар’єри.

Передбачається, що учасники витрачатимуть на навчання близько 10 годин в тиждень для ефективного засвоєння матеріалу. Рівномірне навантаження програми включає самостійне опрацювання матеріалів та індивідуальні заняття з експертами. Після завершення навчання учасники отримують відповідний сертифікат від EPAM.

Навчання коштує 3 тис. євро з можливістю оплачувати навчання помодульно. Також надається знижка в обсязі 10% при оплаті повної вартості курсу.

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