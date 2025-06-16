TrendForce: субсидування в Китаї сприяло виробництву до 289 млн смартфонів у І кв

16 июня 2025 г., 11:45

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Останнє дослідження TrendForce показує, що світове виробництво смартфонів у першому кварталі 2025 року досягло 289 мільйонів одиниць. Хоча це на 3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, виробництво основних брендів залишилося відносно стабільним. У Китаї продажі в першому кварталі були підтримані діючою програмою субсидування споживачів, що призвело до незначного зростання обсягів поставок.

У другому кварталі невизначеність щодо глобальної політичної та економічної ситуації, як очікується, негативно вплине на споживчий попит, що призведе до стабілізації виробництва порівняно з першим кварталом.

Результати основних брендів детально описані нижче:

Samsung повернув собі перше місце в першому кварталі, збільшивши виробництво на 21% у порівнянні з попереднім кварталом і досягнувши 64 мільйонів одиниць. Це зростання було обумовлене підготовкою до випуску флагманських моделей та збільшенням виробництва у відповідь на нові мита США.

Apple посіла друге місце з 48 мільйонами вироблених одиниць, що на 40% менше, ніж у попередньому кварталі, оскільки поставки її останніх моделей скоротилися. Оскільки більшість продуктів Apple не підпадають під дію китайських субсидій і стикаються з жорсткою конкуренцією на китайському ринку, її частка на ринку Китаю в першому кварталі значно скоротилася. Натомість продажі в США зазнали ефекту випередження через побоювання щодо мит, хоча це може спричинити невизначеність щодо попиту в другій половині року.

Xiaomi (включаючи суббренди Redmi і Poco) зберегла третє місце з майже 42 мільйонами вироблених одиниць. Комплексний асортимент продукції бренду в сегментах преміум, середнього і початкового рівня в поєднанні з стимулюванням з боку китайських субсидій забезпечив стабільні результати в першому кварталі. Крім того, інтегрована екосистема продуктів, що охоплює смартфони, розумні будинки та електромобілі, зміцнила ринкові позиції Xiaomi і сприяла продажу висококласних моделей.

Oppo (включаючи OnePlus і Realme) посіла четверте місце, випустивши близько 27 мільйонів одиниць. Це означає зниження на 26% у порівнянні з попереднім кварталом і на 19% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що в першу чергу пов'язано з коригуванням запасів. Бренд активно розширюється на закордонних ринках, таких як Європа та Південна Америка. Зокрема, Realme завоювала популярність серед молодих споживачів у Південній Америці завдяки доступним цінам і стильному дизайну.

Vivo (включаючи iQoo) випустила 24 мільйони одиниць у першому кварталі, посівши п'яте місце. З огляду на те, що продажі зосереджені в Китаї, Vivo також скористалася програмою субсидій, щоб досягти річного зростання виробництва.

Transsion (включаючи TECNO, Infinix та itel) посіла шосте місце з майже 22 мільйонами одиниць, що на 20% менше, ніж у попередньому кварталі. Компанія не скористалася попитом, стимульованим субсидіями, оскільки її продажі залишаються зосередженими на ринках, що розвиваються, за межами Китаю. Збільшення інвестицій конкурентів у таких регіонах, як Африка та Центральна Азія, у поєднанні з високим базовим ефектом від поповнення запасів у 1 кварталі 2024 року, призвело до більш різкого зниження виробництва на 28% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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