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ELKO починає дистриб’юцію realme в Україні

9 сентября 2022 г., 10:25
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Компания ELKO Ukraine анонсувала угоду про дистриб’юцію продукції realme в Україні.

«Завдяки технічним характеристикам продуктів та ціновій стратегії, realme користується великим попитом серед молоді. Масова дистриб’юція продукції є капіталомісткою справою і не всі гравці ринку можуть впоратися з таким завданням, особливо в умовах, у яких зараз знаходиться Україна. Масштаб, досвід та можливості фінансування є сильними перевагами ELKO і ми віримо, що всі учасники, від виробника до кінцевого споживача, виграють від нашої співпраці», наголосила Байба Індане Head of Branded Unit в ELKO Group.

За даними Strategy Analytics, realme є найбільш швидкозростаючим брендом смартфонів 2021 року у Європі з річними темпами росту 500% і входить у топ-5 за обсягом продажу.

«Співпраця ELKO з realme розширить українському кінцевому споживачеві доступ до продукту, який високо оцінили користувачі по всьому світу. Яскравий дизайн і широкий модельний ряд безперечно зацікавлять не тільки поціновувачів цього бренду, а й споживачів, які ще не знайомі з продукцією realme», відмітив Кирило Костанян, керівник напряму «Смартфони і планшети» в ELKO Ukraine.

Перші надходження товару для партнерів ELKO складаюся зі смартфонів, а пізніше перелік продукції розшириться до повного асортименту екосистеми realme, у тому числі годинниками, гарнітурами та телевізорами.

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