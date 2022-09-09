QNAP презентує нові настільні мережеві сховища з довгостроковою доступністю

9 сентября 2022 г., 11:35

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Компанія QNAP Systems представила мережеві сховища TS-253E з двома відсіками та TS-453E з чотирма відсіками. Серія TS-x53E оснащена чотириядерним процесором Intel Celeron J6412 (розгін до 2,6 ГГц), який буде доступний і підтримуватиметься QNAP протягом тривалого періоду до 2029 р. Серія TS-x53E націлена на постачальників керованих послуг, системних інтеграторів та інші пов'язані з ІТ підприємства, яким потрібні відповідні NAS для довгострокових проєктів.



«Протягом багатьох років компанія QNAP отримувала безліч запитів від підприємств, які потребують NAS з довгостроковою доступністю, — сказав Енді Чуанг, менеджер з продуктів QNAP, додавши: — Серія TS-x53E буде доступна і підтримуватиметься QNAP протягом тривалого часу. Вона ідеально підходить для цих підприємств та інших користувачів, яким потрібна впевненість у довгостроковій доступності».



Серія TS-x53E оснащена 8 ГБ ОЗУ, двома роз'ємами 2,5GbE та двома слотами M.2 2280 PCIe для розширення можливостей файлових серверів, серверів резервного копіювання та інших важливих програм. Подвійний вихід HDMI також дає можливість надійного спостереження та прямого відтворення мультимедіа. Встановивши об'єднання портів з двома портами 2,5GbE, підприємства можуть скористатися пропускною здатністю до 5 Гбіт/с для підвищення продуктивності та розрахованого на багато користувачів обслуговування. Користувачі також можуть встановити твердотільні накопичувачі NVMe у слоти M.2 PCIe та активувати кешування твердотільних накопичувачів для підвищення загальної продуктивності NAS або Qtier, технології автоматичного багаторівневого зберігання QNAP, яка допомагає постійно оптимізувати ефективність зберігання.



Нова серія TS-x53E поставляється з останньою версією операційної системи QTS, яка включає безліч бізнес-додатків і забезпечує безпеку даних NAS: моментальні знімки можна використовувати для захисту NAS від програм-вимагачів; myQNAPcloud дозволяє користувачам безпечно підключатися до NAS через Інтернет; Hybrid Backup Sync може легко створювати резервні копії файлів NAS у хмарі або віддаленому/локальному NAS для виконання стратегії резервного копіювання 3-2-1; QVR Elite дозволяє користувачам створювати системи спостереження з нижчою сукупною вартістю володіння та більший масштабованістю.



Ключові характеристики нових пристроїв:

TS-253E-8G - 2 відсіки для дисків, 8 ГБ вбудованої пам'яті (без можливості розширення)

TS-453E-8G - 4 відсіки для дисків, 8 ГБ вбудованої пам'яті (без можливості розширення)



Баштове виконання; чотириядерний процесор Intel Celeron J6412 (розгін до 2,6 ГГц); 3,5-дюймові/2,5-дюймові жорсткі диски/твердотільні накопичувачі SATA 6 Гбіт/с із можливістю гарячої заміни; 2 слоти M.2 2280 PCIe Gen 3 x2, 2 порти RJ45 2,5 GbE; 2 виходи HDMI 1.4b; 2 порти USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 порти USB 2.0.



Новинки з'являться на українському ринку вже у жовтні за наступними орієнтовними роздрібними цінами: TS-453E-8G по 27999 грн, TS-253E-8G по 21999 грн. Ці моделі забезпечені гарантією 3 роки із можливістю подовження періоду до 5 років.

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