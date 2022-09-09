9 сентября 2022 г., 9:25

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За даними IDC, у другому кварталі 2022 року світовий ринок WLAN продовжує зростати на 20% в річному обчисленні



Згідно з даними IDC, корпоративний сегмент світового ринку бездротових локальних мереж (WLAN) продовжив активне зростання в другому кварталі 2022 року, збільшившись на 20,4% в річному обчисленні до 2,1 млрд дол.



У першому півріччі ринок корпоративних WLAN виріс на 18,4% в порівнянні з першим півріччям минулого року. Зростання ринку корпоративних WLAN продовжує стимулюватися імплементацією новітнього стандарту Wi-Fi 6 або 802.11ax. Точки доступу Wi-Fi 6 забезпечили 76,5% виторгу в сегменті і склали 62,7% поставок у штуках. Решту обсягу продажів точок доступу склали продукти стандарту Wi-Fi 5 (802.11ac).



Споживчий сегмент ринку бездротових локальних мереж за півріччя впав на 3,5% в річному обчисленні, при цьому квартальні поставки залишилися відносно стабільними на рівні 0,6% зростання в порівнянні з першим кварталом 2022 року. Впровадження Wi-Fi 6 триває і в споживчому сегменті ринку WLAN - на цей стандарт припало 33,5% виторгу.



"Ринок корпоративних WLAN продовжує зростати швидкими темпами, підкреслюючи важливість бездротових технологій в мережі і цілі цифрової трансформації організацій по всьому світу, - зазначив Брендон Батлер (Brendon Batler), менеджер з досліджень корпоративних мереж в IDC. - «Ринок корпоративних бездротових мереж не застрахований від проблем, з перебоями в ланцюжку поставок і дефіцитом компонентів, але високий попит на бездротові оновлення до Wi-Fi 6 - і все частіше до Wi-Fi 6E - підтримує ринок і призводить до високих темпів зростання".



Ринок корпоративних мереж WLAN показав змішані результати по всьому світу. У США ринок виріс на 15,7% в річному обчисленні, в той час як в Латинській Америці ринок виріс на 47,7% в порівнянні з попереднім роком. У Канаді ринок знизився на 1,6%, у Західній Європі - збільшився на 45,4%, а в Центральній і Східній Європі ринок скоротився на 20,6%. На Близькому Сході та в Африці зафіксовано збільшення на 23,2%. В Азійсько-тихоокеанському регіоні, за винятком Японії і Китаю, ринок виріс на 26,5%, в той час, як в КНР - на 8,7%, а в Японії - на 6,2%.



Доходи Cisco від корпоративних WLAN збільшилися на 19,3% в річному обчисленні у до 792,0 млн дол., що забезпечило компанії частку ринку в 37,7%, в порівнянні з показником в 41,5% у попередньому кварталі.



HPE-Aruba показала зріст на 48,6% в річному обчисленні, що забезпечило компанії ринкову частку в 14,9% в порівнянні з 16,5% в першому кварталі.



Компанія Ubiquiti продемонструвала збільшення продажу на 10,5%, що забезпечило компанії частку ринку у 7,9% порівняно з 7,1% в І кв.



Доходи Huawei виросли на 20%, забезпечивши компанії 8,5% ринку на фоні 4,6% в попередньому кварталі.



Ще один китайський виробник - H3C - зміг наростити поставки на 16,4%, що забезпечило компанії частку ринку в 4,6% в порівнянні з 4,3% в І кв.

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