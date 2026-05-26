Фейкова розсилка від імені ДПС вимагає вигадані податкові борги

26 мая 2026 г., 15:35

Державна податкова служба України попереджає про масову фішингову розсилку нібито від її імені. Шахраї надсилають електронні листи з повідомленнями про вигаданий податковий борг та вимогою терміново сплатити його за вказаним посиланням на підробний сайт. Перехід за такими посиланнями може призвести до завантаження шкідливого програмного забезпечення або викрадення конфіденційних даних.

У листах зазвичай міститься: повідомлення про «несплачений податковий борг»; заклик терміново перейти за посиланням для «перевірки деталей» або «сплати заборгованості»; використання логотипів або візуального стилю, схожого на офіційну символіку ДПС; підроблені адреси відправника, які імітують офіційні домени.

Фахівці закликають громадян та бізнес бути особливо уважними та дотримуватися базових правил кібергігієни: не відкривати листи від невідомих або підозрілих відправників; не переходити за посиланнями у сумнівних повідомленнях; не завантажувати вкладення з таких листів; перевіряти інформацію виключно через офіційні ресурси ДПС; у разі сумнівів – звертатися до офіційних каналів служби.

