Durabook Z14I-HG у польових умовах поєднує потужність NVIDIA Ada та захист IP66

23 апреля 2026 г., 14:25

0

Tweet

Компанія ERC, дистриб'ютор Twinhead в Україні, повідомила, що вендор випустив повністю захищену мобільну робочу станцію DURABOOK Z14I-HG.

Пристрій із 14-дюймовим екраном спроєктовано для виконання складних завдань у сфері AI, 3D-моделювання та аналізу великих масивів даних в екстремальних умовах. Ноутбук базується на процесорах Intel Core Ultra з інтегрованим модулем NPU Intel AI Boost та дискретних графічних адаптерах NVIDIA RTX покоління Ada Lovelace. Завдяки такому поєднанню станція забезпечує сумарну продуктивність AI до 682 TOPS, що дозволяє виконувати складні обчислення безпосередньо на периферії (edge) без звернення до хмарної інфраструктури.

Модель Z14I-HG оснащується професійними графічними процесорами NVIDIA RTX 3500 Ada або RTX 5000 Ada, які мають до 9728 ядер CUDA та 16 ГБ відеопам’яті GDDR6 із підтримкою корекції помилок ECC. Пропускна здатність пам’яті сягає 576 ГБ/с, що втричі перевищує показники стандартних захищених ноутбуків. Такі технічні характеристики уможливлюють роботу з цифровими двійниками, геоінформаційними системами GIS та проведення складних інженерних симуляцій безпосередньо на місці проведення польових робіт. Станція підтримує підключення до чотирьох зовнішніх моніторів через повноцінне виведення зображення безпосередньо з GPU, підтримуючи роздільну здатність до 8K.

Конструкція DURABOOK Z14I-HG відповідає військовим стандартам MIL-STD-810H та MIL-STD-461G, забезпечуючи стійкість до ударів, вібрації та електромагнітних перешкод. Пристрій має ступінь захисту IP66, що гарантує повну ізоляцію від пилу та стійкість до потужних водяних струменів. Робочий температурний діапазон станції складає від -29 °C до +63 °C. Дисплей із технологією DynaVue має яскравість 1200 нт, що забезпечує читабельність тексту під прямим сонячним світлом, та підтримує роботу в рукавичках або у вологому середовищі.

Система зберігання даних включає два знімні SSD-накопичувачі NVMe PCIe з можливістю швидкої заміни без використання спеціальних інструментів. Для забезпечення безпеки інформації реалізовано апаратний модуль TPM 2.0, технологію Intel vPro та біометричну ідентифікацію через ІЧ-камеру або сканер відбитків пальців. Модульна архітектура пристрою дозволяє встановлювати додаткові акумулятори або накопичувачі залежно від потреб замовника. Новинка орієнтована на оборонний сектор, промислову автоматизацію та геопросторовий аналіз у найскладніших навколишніх умовах.

