Ноутбук ROG Zephyrus G14 нового покоління став доступним в Україні за ціною 209999 грн

17 апреля 2026 г., 16:35

Компанія ASUS оголосила про доступність в Україні ноутбука ROG Zephyrus G14 нового покоління, оснащеного найсучаснішим процесором Intel Core™ Ultra 9 386H і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуків. Це рішення для геймерів і професіоналів, яким необхідна безкомпромісна потужність під час частих поїздок. Ноутбук отримав новий OLED-дисплей ROG Nebula HDR із піковою яскравістю 1100 кд/м². Пристрій виконаний у класичному алюмінієвому корпусі, виточеному на верстатах із ЧПК, що гарантує бездоганну якість і вишуканість кожної деталі.



Модульна архітектура цього чипа Intel Core Ultra 9 386H на основі окремих кристалів (тайлів) забезпечує баланс між енергоефективністю та продуктивністю. Швидкодія вбудованого NPU сягає 50 TOPS, що дозволяє миттєво обробляти завдання AI локально та впроваджувати інтелектуальні ігрові механіки. Максимальна конфігурація моделі містить відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуків. Нова архітектура NVIDIA Blackwell разом із технологіями DLSS 4 та Frame Generation відкривають двері у світ ігор майбутнього.



Система охолодження ROG Intelligent Cooling у ROG Zephyrus G14 (GU405) задає нові стандарти ефективності. Оновлена нижня панель із вдосконаленими вентиляційними отворами дозволяє ноутбуку працювати стабільно й тихо навіть за екстремальних ігрових навантажень.



Зазначено, ROG Zephyrus G14 знову очолює категорію компактних ігрових систем, пропонуючи недосяжний раніше рівень потужності та мобільності. Його алюмінієвий корпус, виготовлений за допомогою прецизійного фрезерування на ЧПК-верстатах, доступний у двох відтінках, що підкреслюють стиль власника – чи то геймера, чи творця контенту. Цей ноутбук важить 1,5 кг, тому він стане супутником у будь-яких поїздках.



Колір Platinum White підкреслює сміливий характер G14, а стримана версія Eclipse Grey пропонує більш вишукану та класичну естетику. Нова модель отримала оновлену систему підсвічування Slash Lighting на кришці. Кількість зон у ній зросла з 7 до 35, що відкриває значно ширші можливості для налаштування та створення складних анімацій.



ROG Zephyrus G14 2026 року оснащено інтерфейсами нового покоління. Універсальність підключення забезпечують два порти USB-C (DisplayPort / Power Delivery), один із яких підтримує інтерфейс Thunderbolt 4. Завдяки потужності заряджання 100 Вт від USB-C користувачі можуть живити ноутбук та периферію, створюючи повноцінний офіс будь-де. Ноутбук також оснащено двома портами USB 3.2 Gen 2 Type-A для підключення додаткових периферійних пристроїв, повнорозмірним портом HDMI 2.1 FRL для зовнішніх моніторів, а також швидкісним SD-картридером (UHS-II). Наявність вбудованого аудіороз’єму робить ROG Zephyrus інструментом для відеомонтажерів і творчих професіоналів, які працюють у мобільному режимі. Завдяки підтримці новітніх стандартів Bluetooth 6.0 та Wi-Fi 7, цей ноутбук є втіленням справжньої мобільної потужності.



ROG Zephyrus G14 (GU405) отримав оновлену OLED-панель ROG Nebula HDR, яка гарантує плавність, глибокий контраст і чіткість у фільмах та іграх. Ця панель із роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц сертифікована за стандартом VESA DisplayHDR True Black 1000. Вона вирізняється відгуком у 0,2 мс і підтримкою технології NVIDIA G-SYNC, що усуває розмиття в динамічних сценах. Повне охоплення колірної палітри DCI-P3 та яскравість до 1100 кд/м² роблять HDR-зображення надзвичайно реалістичним. Показник Delta E < 1 гарантує еталонну точність кольорів без додаткового налаштування. Це робить ноутбук вибором для професійного відеомонтажу та проєктів, що потребують суворої відповідності колірним стандартам. Завдяки склу Corning Gorilla з технологією DXC екран захищений від подряпин. Таке покриття також покращує контрастність, зберігаючи якість візуалізації протягом усього терміну служби пристрою.



Шість динаміків створюють об’ємну звукову сцену з високою деталізацією. Доповнює мультимедійні можливості ноутбука інтелектуальний сенсор освітлення: він динамічно регулює яскравість дисплея, щоб знизити навантаження на зір у будь-якому оточенні. ROG Zephyrus G14 також оснащений вдосконаленим шарніром EasyLift, завдяки якому кришка пристрою відкривається надзвичайно плавно й легко.



ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405) вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 209999 грн (конфігурація з процесором Intel Core Ultra 9 386H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуків, 64 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 2 ТБ).

