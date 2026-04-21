Huawei презентувала перший у світі смартфон із горизонтальним типом складання

Компанія Huawei офіційно представила Pura X Max - перший у світі смартфон, що використовує горизонтальний механізм складання. Ключовою особливістю новинки стало співвідношення сторін екранів 2:1, що нагадує пропорції стандартного аркуша паперу.



Зовнішній LTPO OLED-дисплей має діагональ 5,4 дюйма з піковою яскравістю 3500 ніт, тоді як внутрішній гнучкий екран розгортається до 7,7 дюйма з яскравістю 3000 ніт. Обидві панелі підтримують адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц, забезпечуючи плавний візуальний перехід при відкритті пристрою.



Апаратна основа Pura X Max базується на новому фірмовому чипі Kirin 9030 Pro, який отримав апаратне прискорення трасування променів у реальному часі для просунутої графіки. Смартфон пропонується у конфігураціях із 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем місткістю до 1 ТБ.



Особливу увагу приділено надійності: оновлений шарнір Basalt Waterdrop збільшив корисну площу екрана на 16% та покращив стійкість до падінь на 33%. Внутрішній дисплей захищений тришаровою композитною структурою, що включає ультратонке скло (UTG) та вуглецеве волокно, що підвищило стійкість до ударів на 50%.



Камерна система пристрою під брендом XMAGE включає основний модуль на 50 Мп зі змінною діафрагмою (F1.4–F4.0), перископічний телеоб'єктив на 50 Мп із 3,5-кратним оптичним зумом та надширококутну камеру на 12,5 Мп. Додатково встановлено багатоспектральну камеру Red Maple другого покоління для максимально точної передачі кольорів.



Програмне забезпечення базується на новій системі HarmonyOS 6.1, яка вперше пропонує інтелектуального помічника Xiaoyi Companion AI. Huawei вже інтегрувала цей штучний інтелект у низку популярних сервісів, таких як Baidu, Didi та DingTalk, для підвищення продуктивності користувачів.



Дизайн Pura X Max доповнює керамічне обрамлення блоку камер та палітра з п'яти кольорів, включаючи «оливкове золото» та «яскравий помаранчевий».



Для творчої роботи компанія випустила аксесуар M-Pen 3 Mini — компактний стилус із кнопками активації AI, керуванням жестами в повітрі та вбудованим мікрофоном.



Пристрій має захист від пилу та води за стандартами IP58/IP59, важить 229 грамів та живиться від акумулятора місткістю 5300 мАг із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 66 Вт.



Ціна новинки в Китаї стартує від 10 999 юанів (приблизно 1613 дол.). Замовлення відкрити будуть з 25 квітня.



Експерти ринку зазначають, що вихід Huawei Pura X Max на ринок свідчить про намагання компанії знову перехопити ініціативу в сегменті складаних пристроїв через радикальну зміну геометрії. Горизонтальний формат складання з «паперовим» співвідношенням сторін є прямою відповіддю на запит користувачів щодо зручності читання та роботи з документами, де стандартні вузькі екрани сучасних складаних смартфонів часто виявляються незручними. Використання власного чипа Kirin 9030 Pro з підтримкою трасування променів демонструє, що Huawei успішно долає технологічну ізоляцію.



Стратегічно важливим є запуск HarmonyOS 6.1 з глибокою інтеграцією штучного інтелекту Xiaoyi. Створення екосистеми з місцевими сервіс-партнерами (Baidu, Amap) дозволяє Huawei компенсувати відсутність сервісів Google на внутрішньому ринку та сформувати унікальний користувацький досвід «Companion AI». Однак для глобального ринку головним ризиком залишається програмна обмеженість поза межами Китаю та висока ціна, що перевищує вартість багатьох конкурентів від Samsung чи Honor.



З інженерного погляду, застосування тришарового захисту екрана та базальтового шарніра вирішує головну проблему складаних пристроїв - їхню крихкість. Поєднання високого рівня захисту IP58/IP59 та використання 3D-технологій у конструкції підтверджує амбіції Huawei повернути собі статус головного інноватора в преміальному сегменті. Проте успіх моделі залежатиме від того, чи зможе новий формат 2:1 стати галузевим стандартом, чи залишиться експериментальною нішею для обмеженого кола професіоналів. Цікаво, ще деякі аналітики прогнозують, що саме у такому формфакторі планується випуск смартфона компанією Apple восени.

