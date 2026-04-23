IDC: витрати на AI в Європі сягнуть 290 млрд дол. до 2029 р.

23 апреля 2026 г., 15:35

Згідно з новим прогнозом IDC, витрати на штучний інтелект у Європі сягнуть 290 млрд дол. до 2029 року. Протягом періоду 2025–2029 років ринок демонструватиме середньорічний темп зростання (CAGR) на рівні 33,7%.

Аналітики зазначають, що попри геополітичну напруженість та збої в ланцюжках постачання, європейські підприємства переходять від стадії експериментів до стратегічного розгортання AI-рішень. Очікується, що до кінця 2029 року частка генеративного штучного інтелекту становитиме майже 54% від загального обсягу ринку.

Найбільшим сегментом ринку залишається програмне забезпечення, яке у 2026 році забезпечить 58,5% усіх витрат, демонструючи CAGR на рівні 42,9%. Карла Ла Кроче (Carla La Croce), менеджерка з досліджень IDC, підкреслила, що організації перестають сприймати AI як окремий інструмент і перетворюють його на стратегічний актив для трансформації бізнес-моделей. Ключовим каталізатором цього процесу стала поява інструментів агентного AI, які роблять автоматизацію глибшою та оперативнішою.

Серед галузей лідером за обсягами інвестицій є банківський сектор (12,5% ринку у 2026 році), де AI активно використовується для аналізу шахрайства, протидії кіберзагрозам та покращення клієнтського досвіду. Проте найвищі темпи зростання демонструє охорона здоров'я - CAGR на рівні 39,7%. У медичній сфері основний акцент робиться на оптимізації клінічних робочих процесів та управлінні ресурсами. Також значне зростання інвестицій прогнозується в медіаіндустрії та роздрібній торгівлі.

Попри позитивні прогнози, ринок стикається з низкою ризиків. До них належать регуляторна фрагментація, спричинена впровадженням EU AI Act, постійний дефіцит кваліфікованих кадрів та тиск щодо оптимізації витрат на хмарні сервіси. У відповідь на це очікується зростання попиту на послуги з управління AI-ризиками та комплаєнсу, особливо в таких регульованих галузях, як фінанси, страхування та медицина.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI