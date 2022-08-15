ДСНС за добу вилучили та знешкодили 451 вибухонебезпечний предмет

15 августа 2022 г., 10:45

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 89 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 451 вибухонебезпечний предмет. Обстежено територію площею 61 гектар.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 6 тис. 866 разів, Київщині – 5 тис. 160, Чернігівщині – 3 тис. 172, Миколаївщині – 1 тис. 499, Сумщині – 969, Черкащині – 930.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 180 тис. 205 вибухонебезпечних предметів та 846 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 101 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 68 тис. 374 гектари.

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