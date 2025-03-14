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Дохід HPE за квартал зріс на 16% до 7,85 млрд дол.

14 марта 2025 г., 11:45
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Hewlett Packard Enterprise оприлюднив результати кварталу, що закінчився 31 січня.
 
Виручка зросла на 16% в річному обчисленні до 7,85 мільярда доларів. 
 
Компанія отримала прибуток у розмірі 598 мільйонів доларів, або 44 центи на акцію, порівняно з 387 мільйонами доларів, або 29 центами на акцію, у тому ж кварталі роком раніше. 
 
«Ми могли б досягти кращих результатів», - сказав генеральний директор Антоніо Нері (Antonio Neri) під час телефонної конференції з аналітиками. Компанія мала вищі, ніж зазвичай, запаси серверів штучного інтелекту через перехід на графічні процесори нового покоління Blackwell від Nvidia
 
Беклог для систем штучного інтелекту виріс на 29% в порівнянні з попереднім кварталом до 3,1 мільярда доларів. Загальна виручка від продажу серверів склала 4,29 мільярда доларів
 
Виручка напрямку Intelligent Edge склала 1,1 млрд дол., що на 5% менше, ніж у попередньому році, а маржа операційного прибутку склала 27,4% порівняно з 29,4% у попередньому році.
 
Дохід підрозділу Hybrid Cloud збільшився на 10% до 1,4 млрд дол.
 
Продажі фінансових послуг склали 873 млн дол., показник майже не змінився порівняно з попереднім роком. 
 
Чисті портфельні активи компанії склали 13,0 млрд дол., що на 2% менше, ніж у попередньому році.
 
У січні Міністерство юстиції США подало до федерального окружного суду позов, щоб зупинити придбання HPE компанії Juniper Networks. HPE оголосила про запропоновану угоду вартістю 14 мільярдів доларів у січні 2024 року. Суд очікує, що судовий розгляд почнеться в липні, йдеться в заяві. Угода має бути закрита до жовтня цього року, заявили в HPE. У грудні компанія заявляла, що угода буде укладена на початку 2025 року.
 
HPE прогнозує скоригований прибуток на акцію у другому фінансовому кварталі від 28 до 34 центів, а дохід - від 7,2 до 7,6 мільярда доларів. Аналітики очікували 50 центів на акцію при доході в 7,93 млрд дол.

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