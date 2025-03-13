МУК розширює співпрацю з AWS ще на 12 країн Європи та Азії

13 марта 2025 г., 17:35

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Група компаній МУК оголосила про підписання дистриб'юторської угоди з Amazon Web Services (AWS) в Албанії, Вірменії, Болгарії, Грузії, Казахстані, Північній Македонії, Молдові, Монголії, Сербії, Словенії, Хорватії та Чорногорії.

МУК пропонує своїм партнерам та клієнтам понад 240 хмарних сервісів AWS для обчислень, зберігання даних, баз даних, мереж, аналітики, машинного навчання та штучного інтелекту, а також Інтернету речей (IoT).

Інтегратор допомагає замовникам перенести критичні для бізнесу дані та програми в хмару AWS з огляду на виклики та потрясіння, з якими можуть зіткнутися сучасні компанії. Як авторизований дистриб'ютор AWS, МУК підтримує замовників у перенесенні їх поточних додатків у хмару AWS, надаючи комплексні послуги без необхідності купувати, розміщувати та обслуговувати фізичні центри обробки даних та локальні сервери.

Група компаній МУК має власний Навчальний центр МУК в Азербайджані, Грузії, Казахстані, Україні та Узбекистані, який проводить авторизоване навчання з AWS. Це дозволяє співробітникам ІТ-підрозділів компаній ознайомитися з такими областями, як архітектура AWS, розробка програм, експлуатаційне навчання, безпека та великі дані.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS