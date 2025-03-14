Японське агентство JICA продовжить підтримку енергосектору України

14 марта 2025 г., 10:25

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Заступник міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Сторони обговорили пріоритетні потреби українського енергосектору для відновлення після російських атак і підтримки стійкості енергосистеми.

Заступник міністра наголосив, що зима 2024-2025 років стала найважчою для України, але завдяки героїчній і системній роботі енергетиків та підтримці міжнародних партнерів вона пройшла без суттєвих відключень для споживачів.

Ключову роль у забезпеченні стабільного енерго- та теплопостачання відіграли заходи активного та пасивного захисту енергооб’єктів, проведення оперативних відновлювальних та ремонтних робіт після ворожих атак, а також розгортання об’єктів розподіленої та резервної генерації.

«І це - наше спільне досягнення. Ми дякуємо міжнародним партнерам, зокрема JICA, за відповідну підтримку з обладнанням. Наразі ми вже почали підготовку до наступного опалювального сезону», - зазначив Роман Андарак.

Сторони обговорили потреби українських енергетичних компаній, зокрема прифронтових регіонів, в обладнанні, серед яких когенераційні установки, газові турбіни, трансформатори, обладнання для ремонтів та спецтранспорт.

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