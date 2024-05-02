Субтерагерцовий пристрій 6G здатний забезпечити передачу даних зі швидкістю 100 Гбіт/с

2 мая 2024 г., 11:45

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Компанії NTT DOCOMO, NTT Corporation, NEC Corporation і Fujitsu спільно оголосили про розробку бездротового пристрою вищого рівня, здатного здійснювати надшвидкісну передачу даних зі швидкістю 100 Гбіт/с у субтерагерцових діапазонах 100 ГГц і 300 ГГц.



Чотири компанії ведуть спільні дослідження і розроблення субтерагерцових пристроїв із 2021 року напередодні настання ери 6G. На сьогодні під час випробувань спільно розробленого бездротового пристрою було досягнуто надшвидкісного передавання даних зі швидкістю 100 Гбіт/с у діапазонах 100 і 300 ГГц на відстань до 100 метрів. Для порівняння, швидкість 100 Гбіт/с приблизно у 20 разів перевищує максимальну швидкість передачі даних 4,9 Гбіт/с у сучасних мережах 5G.



Ролі та досягнення чотирьох компаній-учасниць описані нижче.



DOCOMO

Проаналізувавши конфігурацію бездротової системи та її характеристики, необхідні для телекомунікаційних додатків на частоті 100 ГГц, компанія DOCOMO розробила обладнання для бездротової передачі даних, здатне передавати дані зі швидкістю, еквівалентною 100 Гбіт/с, на відстань 100 метрів.



NTT

На основі досліджень бездротових пристроїв, що працюють на частоті 300 ГГц, і супутнього обладнання, як-от широкосмугові змішувачі, компанія NTT розробила бездротовий пристрій вищого рівня, здатний передавати дані зі швидкістю 100 Гбіт/с на канал на відстань 100 метрів у діапазоні 300 ГГц.



NEC

Проаналізувавши конфігурацію бездротової системи для телекомунікацій у діапазоні 100 ГГц, компанія NEC розробила багатоелементну активну фазовану антенну решітку (APAA), що складається з більш ніж 100 антенних елементів.



Fujitsu

Досліджуючи складові напівпровідникові технології, що забезпечують високопродуктивне і високоефективне посилення сигналу для збільшення дальності зв'язку і зниження енергоспоживання в діапазонах 100 ГГц і 300 ГГц, компанія Fujitsu досягла найвищого у світі показника енергоефективності у високопродуктивному підсилювачі.



В епоху 6G, коли бездротові мережі будуть підтримувати різні додатки - від потокового відео надвисокої роздільної здатності до управління в реальному часі автономними транспортними засобами, а також за умови наростальних вимог до зв'язку, очікується, що високопродуктивний бездротовий зв'язок буде досягнуто шляхом використання широкої смуги пропускання, доступної в субтерагерцовому діапазоні від 100 ГГц до 300 ГГц. Однак порівняно з 28 ГГц та іншими міліметровими діапазонами, використовуваними в нинішніх системах 5G, набагато вищі частоти субтерагерцового діапазону потребуватимуть зовсім інших бездротових пристроїв, які зараз розробляють із нуля. Щоб домогтися успіху, необхідно вирішити кілька ключових завдань, як-от визначення специфічних вимог до продуктивності бездротових пристроїв, що працюють у субтерагерцовому діапазоні, а потім власне розробка таких пристроїв.

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