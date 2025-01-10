DJI випускає серію Matrice 4 з активним використанням АІ

10 января 2025 г., 13:25

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Компанія DJI офіційно представила нову серію дронів Matrice 4.

Зазначається, що цей анонс знаменує собою значний перехід до використання комерційних дронів зі штучним інтелектом у двох спеціалізованих моделях: Matrice 4 Enterprise (M4E) і Matrice 4 Thermal (M4T). У той час як попередні корпоративні дрони були зосереджені в основному на апаратних можливостях, дрони серії M4 впроваджують бортові обчислення штучного інтелекту, які дозволяють автономно виявляти і відстежувати транспортні засоби, судна і людей під час операцій з пошуку і порятунку.

У моделі M4T помітно покращено тепловізійні можливості: інфрачервона камера підтримує роздільну здатність 1280×1024 пікселів у режимі високої роздільної здатності (High-Res). Лазерний далекомір може вимірювати цілі на відстані до 1800 м, а допоміжна лампа ближнього інфрачервоного діапазону забезпечує підсвічування на відстані до 100 м.

Для інспекції та зйомки модель M4E оснащена складною системою камер, що включає 24-міліметровий ширококутний об'єктив з механічним затвором, який досягає швидкості картографування до 21 м/с. 7-кратна телеоб'єктивна камера дрона може робити детальні знімки з відстані 250 м, що дозволяє проводити інспекцію об'єктів інфраструктури, таких як лінії електропередач і мости, з безпечної відстані.

Інтеграція з додатком Pilot 2 від DJI надає функції інтелектуального картографування, які відстежують зони пошуку на основі покриття камери, допомагаючи забезпечити всебічний пошук, не покладаючись на видимі орієнтири. Для M4E додаткові функції штучного інтелекту уможливлюють інтелектуальне 3D-знімання для створення точних картографічних маршрутів навколо нерегулярних структур.

Серія M4 значно покращує роботу в умовах низької освітленості, оснащена шістьма об'єктивами високої чіткості типу «риб'яче око» для покращення візуального позиціонування в складних умовах. Ця система дозволяє автономно уникати перешкод і безпечно орієнтуватися в міських умовах, навіть в умовах поганої видимості.

DJI також подбала про безпеку даних, розмістивши всі серверні операції на сертифікованій за стандартом ISO 27001 інфраструктурі AWS у Сполучених Штатах. Функція Local Data Mode дозволяє операторам повністю відключатися від інтернет-з'єднання під час важливих місій, а всі особисті дані шифруються за допомогою алгоритму AES-256.

Багатофункціональна станція D-RTK 3 є важливим досягненням у високоточних операціях, забезпечуючи сантиметрову точність позиціонування та надійний збір даних у місцях, де немає покриття мережі. Здатність станції передавати сигнали на великій висоті та позначати наземні контрольні точки підвищує точність картографування та операційну гнучкість.

У надзвичайних ситуаціях дрони серії M4 демонструють неабияку маневреність завдяки 15-секундному часу розгортання від увімкнення живлення до зльоту. Безпілотники зберігають експлуатаційну надійність навіть в умовах відсутності GNSS, використовуючи технологію візуального позиціонування для оновлення точок повернення додому. Підключившись до Інтернету, система може попередньо завантажити дані про перешкоди на місцевості і детальні офлайн-карти, що забезпечує автономну навігацію в складних умовах, включаючи нічні операції і складний гірський рельєф.

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